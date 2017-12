Cambiemos Santa Fe, a favor de la reforma

Referentes y legisladores de las distintas fuerzas que integran Cambiemos en la provincia de Santa Fe manifestaron su acompañamiento y respaldo a la reforma previsional que impulsa el Gobierno nacional luego de los acuerdos logrados con las fuerzas políticas del Senado y 23 gobernadores provinciales.“Desde Cambiemos Santa Fe queremos llevar un mensaje muy claro de que la reforma previsional que se está discutiendo no va a perjudicar a los jubilados: por el contrario, le va a dar sustentabilidad en el tiempo, y garantiza para el año próximo que los ingresos de los jubilados y del resto de las asignaciones sociales van a estar por encima de la inflación prevista”, aseguró José Corral, intendente de Santa Fe e integrante de la Mesa de Conducción de la UCR Nacional.Agregó que además “la propuesta incorpora fondos para la caja de previsión provincial, que durante todo el período kirchnerista estuvieron negados para Santa Fe, y ese déficit se verá financiado por los recursos nacionales”.Por su parte, el diputado y titular del PRO santafesino, Federico Angelini, remarcó que esta propuesta de Nación “garantiza a los jubilados las jubilaciones de mañana, haciendo la caja sostenible en el tiempo, y permitiendo trabajar en otros ejes centrales para Cambiemos: la generación de empleo y la reducción de la pobreza. La fórmula que se emplea actualmente esconde lo que todos sabíamos: el Indec de Moreno dibujaba lo números de la inflación y no la hacía confiable”, aseguró.Por su parte, Julián Galdeano, diputado provincial y titular de la UCR santafesina, aseguró que “aspiramos a que la ley se pueda discutir en el ámbito que corresponde, que es el Congreso de la Nación”, y destacó que “vemos con preocupación que sectores de la política argentina no consideren también que es su responsabilidad contribuir a la paz y al consenso social. En esa línea, repudió “de manera absoluta” los hechos ocurridos el último jueves en la Cámara de Diputados de la Nación: “Los argentinos estamos hartos de la violencia e intolerancia que durante mucho tiempo gobernó nuestro país. Hace dos años elegimos un cambio basado en el diálogo y el consenso”.De la reunión participaron también José Núñez, Lucas Incicco, Niky Cantard, Gonzalo Del Cerro y Gisela Scaglia; el senador provincial Hugo Rasetto, los diputados provinciales Alejandra Vucasovich y Sergio Más Varela, y el presidente del Concejo Municipal de Rosario, Alejandro Rosselló.Finalmente, las autoridades de Cambiemos coincidieron en que “somos muchos los argentinos agrupados en el camino de la construcción de soluciones para los problemas que el kirchnerismo nos dejó tienen que tener dignidad de perder cuando no representan a la mayoría, porque no es a través de la violencia y la mentira que van a obtener una mejor situación para los argentinos”.