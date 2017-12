Para Rossi: "El bono es un engaña pichanga"

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El FPV-PJ, el Frente Renovador y el Movimiento Evita salieron ayer a criticar a coro el bono compensatorio con el que el Gobierno espera lograr la aprobación, este lunes, de la reforma previsional y anticiparon que ese día "la marcha va a ser multitudinaria".El jefe del bloque de diputados del FPV-PJ, Agustín Rossi, afirmó que "lo del bono es un ´engaña pichanga´ para conseguir el quórum, una farsa, una nueva burla para el conjunto de los jubilados y pensionados".El legislador santafesino subrayó que, con el bono compensatorio que el Gobierno prometió pagar por única vez para subsanar la falta de empalme entre el actual sistema de aumento jubilatorio y la nueva propuesta, "sigue perjudicando a los jubilados y pensionados, menos en marzo, cuando van a cobrar más que en abril porque después ya no habrá más compensaciones"."La marcha del lunes va a ser mucho más multitudinaria que la del jueves", confió el santafesino en declaraciones a FM La Patriada y agregó: "Espero que no haya represión como el jueves, fue de las peores jornadas de la democracia argentina. La Gendarmería se quedó sin cartuchos de goma de tanto disparar".Además, el dirigente kirchnerista sostuvo que los diputados del interbloque justicialista Argentina Federal "están presionados y extorsionados por el Gobierno" y pidió a los legisladores en general que "piensen en representar al pueblo argentino" porque "la decisión política del lunes va a marcar el futuro".El sanjuanino José Luis Gioja, del mismo bloque, consideró que el bono "es más de lo mismo" y consideró que "los Gobernadores que avalan esto son los mismos que siempre han estado en esa postura, no son todos", al tiempo que lamentó que el salteño Juan Manuel Urtubey "esté en esta negociación".La jefa del bloque de diputados nacionales del Frente Renovador, Graciela Camaño, calificó el bono como "una limosna que tiran para intentar explicar algo difícil de explicar" y aseguró que "no resuelve" el problema del "empalme" entre un sistema y otro.Por su parte, el diputado nacional Leonardo Grosso, del Peronismo para la Victoria (bloque identificado con el Movimiento Evita), adelantó que "el lunes habrá una gran movilización frente al Congreso para frenar el ajuste a los jubilados que pretende el Gobierno".