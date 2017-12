El rafaelino Daniel "Miliki" Jiménez vuelve a dirigir tras estar un tiempo sin hacerlo y será en dupla técnica junto a Enrique Ambrosini en el Deportivo Colón de Colonia Caroya.Dicho elenco se prepara para una nueva edición del Torneo Federal C, certamen en el cual no volverá a tener presencia de equipo de Liga Rafaelina de Fútbol, y la idea es armar un plantel competitivo para pelear por uno de los ascensos al Federal B. Entre otros refuerzos ya cuenta con el ex Atlético de Rafaela Ezequiel Lázaro y los ex Instituto Julio Moreyra y Diego Nadaya.“Se armó un lindo equipo, también lo voy a tener a Damián Solferino. El club es bastante nuevo y tiene dirigentes que quieren hacer las cosas bien”, le dijo Jiménez a La Voz del Interior.“Es un lindo proyecto. Tengo a varios ex Instituto más otros refuerzos, me gustó mucho la idea. La meta es ascender”, sumó "Miliki".