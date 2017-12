El resumen de la Liga Provincial

Luego de informar en la víspera sobre la última presentación del año de los equipos rafaelinos en la Liga Provincial de Básquetbol, con victoria de Atlético sobre Sportsmen Unidos de Rosario por 65 a 63; y derrotas de Ben Hur (89 a 71 ante Trebolense) y 9 de Julio (ante A. María Juana 61 a 60), publicamos un resumen de la séptima fecha:En la zona A, fue noticia la derrota de Brown de San Vicente, que cedió el invicto en Esperanza ante Almagro. El resultado en el Nido de las Aguilas fue 82 a 75 con 18 puntos de Genaro Paoli y 16 de Walter Lezcano, pero con un juego de conjunto que le está trayendo alegrías en el último tiempo. En el perdedor, Luciano Copello hizo 25 y Guillermo Kenig 21.Por su parte, otro que levanta es Temperley de Rosario, que ahora se impuso en Sastre a Atlético por 82 a 81.En el otro duelo del grupo, Racing de San Cristóbal superó a Atlético Carcarañá por 72 a 64 gracias a un segundo parcial en el que se impuso por 22 a 12. El interzonal tuvo a Argentino de Firmat, de la zona A, contra el puntero del grupo C, Sport Cañadense. Y el Cuevero fue un durísimo escollo para el Celeste, que de todas maneras ganó 74 a 66 con 12 tantos del experimentado base Hernando Salles y 11 de Bruno Mártire, Roberto López y Patricio Pirani.La zona A quedó con Brown con 13 unidades, Temperley 12, Atlético Sastre 11, Atlético Carcarañá 10, Argentino 10, Racing 10 y Almagro 10.En la zona B el puntero invicto es Platense de Reconquista, que le ganó 79 a 76 a Almafuerte de Las Rosas en el interzonal con 30 puntos de Marcos Piedrabuena y 21 de Matías Galligani.Mientras, El Tala de Rosario perdió como local ante Ceres Unión por 95 a 93. Este domingo Campaña de Carcarañá recibirá a Alma Juniors de Esperanza.La tabla tiene a Platense con 14, El Tala 11, Campaña 10, Alma Juniors 10, Cacu de Ceres 9, Atlético María Juana 9 y 9 de Julio 8.En el marco de la zona C, en tanto, el jueves Talleres de Villa Gobernador Gálvez doblegó a Ceci en Gálvez por 70 a 67. La tabla la encabeza Sport con 14 unidades, mientras que Ceci suma 11, Talleres 10, Trebolense 9, Central San Javier 8, Libertad de Villa Trinidad 8, Ben Hur 8.En la Zona D, Unión de San Guillermo superó a Rivadavia Juniors por 80 a 62 con 21 de Cristian Rausch y 17 de Gabriel Sosa. Y Atlético San Jorge venció en Cañada de Gómez a Adeo por 87 a 83 con 26 de Germán Boero y 22 de Lisandro Caraballo.La tabla tiene a Unión San Guillermo con 12, Adeo 11, Sportsmen 11, Atlético San Jorge 11, Atlético de Rafaela 10, Almafuerte 9 y Rivadavia 9.LO QUE VENDRATras el receso, la competencia se reanudará con la primera fecha de las revanchas. Este es el programa de partidos en las zonas de los equipos de nuestra ciudad:Campaña vs. CACU; 9 de Julio vs. Alma Juniors; A. María Juana vs. Platense El Porvenir.Libertad de Villa Trinidad vs. Ben Hur: Ceci vs. Trebolense; Talleres de VGG vs. Sport Club Cañadense. Interzonal: Central San Javier vs. Racing de San Cristóbal.Rivadavia Juniors vs. Sportsmen Unidos; Atlético San Jorge vs. Unión de San Guillermo y ADEO de Cañada de Gómez vs. Almafuerte de Las Rosas. Interzonal: Atlético Rafaela vs. El Tala de Rosario.