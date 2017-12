Para hoy está previsto el gran picnic solidario

Tal como se anunciara oportunamente en la ciclovía de nuestra ciudad ubicada en barrio Pizzurno, hoy, domingo 17 a partir de las 17 horas se llevará a cabo la última colecta del 2017 de “Un litro de leche por mes”. Se puede colaborar con leche en polvo o leche fluida larga vida, entera o descremada.En esta oportunidad, los jóvenes de esta organización junto a los chicos de la banda musical “La quinta cumbia” e Interact Rafaela, organizaron el “Gran Picnic solidario” con el objetivo de recaudar juguetes y leche para los niños y niñas de la ciudad. Lo recaudado se entregará en 13 instituciones de nuestra localidad.La actividad dará inició a las 17 horas. Se podrá disfrutar de shows en vivo, sorpresas, sorteos y premios, para pasar una tarde, entre amigos, familia, distinta y al aire libre.Además, como invitados se presentarán los chicos de “Clave Folk” para compartir su música junto a los asistentes. Por último, los chicos de “La quinta cumbia” cerrarán la realización con su música y todos sus éxitos.Es preciso aclarar, que, en los meses de enero y febrero, los jóvenes de “Un litro de leche por mes” no realizarán las colectas, por motivos organizacionales y por las altas temperaturas que no son óptimas para el mantenimiento de las donaciones. Por lo tanto, retomarán el segundo sábado del mes de marzo. Igualmente, cabe resaltar, que a pesar de que no se realizarán las colectas, las instituciones y copas de leche que reciben, mes a mes, las donaciones continuarán recibiendo la leche por parte de la organización.