Del Potro brindó una muy buena exhibición

El tandilense Juan Martín Del Potro despidió su buena temporada con una exhibición que le ganó al excéntrico australiano Nick Kyrgios por 6-4, 4-6 y 6-2, que le sirvió además para reencontrarse con el afecto del público argentino y con un escenario que es todo un símbolo de Buenos Aires como el Luna Park.El ubicado en el puesto 11 del ranking mundial de la ATP, superó a Kyrgios (21) en un duelo de potencia que duró una hora y 37 minutos, y que entusiasmó solo por momentos a los 6.400 espectadores que se acercaron al estadio ubicado en el barrio porteño de Retiro.Del Potro no se presentaba en el mítico Luna desde la Copa Guillermo Vilas, un torneo de exhibición jugado en 2006, cuando apenas tenía 18 años y daba sus primeros pasos en el circuito profesional, y su reencuentro con el escenario fue un éxito total.Lo cierto es que el tandilense estuvo rodeado de mucho afecto, hasta su pareja, la actriz Jimena Barón lo acompañó ubicada estratégicamente en una cabecera, detrás de una bandera de Tandil, y eso le vino bien para sacar a relucir buena parte de su repertorio ante un tenista como Kyrgios, un futuro top ten."Me divertí mucho, realmente disfruto cada vez que me toca jugar en Buenos Aires. Estoy feliz por haber terminado el año sin lesiones y entusiasmado para lo que viene, ojalá en 2018 pueda hacer buenos partidos contra los mejores", comentó Delpo en su despedida.El tandilense, campeón este año en Estocolmo, finalista en Basilea y semifinalista en el US Open, torneo donde empezó su remontada en agosto pasado, seguirá en 2018 con Sebastián Prieto como entrenador, en una buena señal ya que su incorporación fue la que le permitió ordenar su calendario y corregir detalles tácticos.El número uno del tenis argentino, quien quedó a un paso del top ten este año, comenzará su próxima temporada en enero de 2018 en el ATP de Auckland, en un primer semestre en el que tiene muchas chances de meterse entre los mejores ya que no defenderá puntos importantes hasta el US Open de agosto venidero. (Fuente TyC Sports).