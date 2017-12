El oficialismo admitió fallas de comunicación

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Diputados oficialistas reconocieron ayer que el Gobierno y el bloque de Cambiemos "no comunicaron bien" los detalles de la reforma previsional y cometieron "alguna ingenuidad" que hizo que les ganara "la oposición de la desesperanza".Los presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social, Luciano Laspina y Eduardo Amadeo, respectivamente, realizaron una autocrítica de cara a la sesión del próximo lunes, en la que Cambiemos espera finalmente poder aprobar el proyecto tras el nuevo acuerdo con gobernadores y diputados justicialistas.Laspina sostuvo que "siempre uno puede replantearse y hacer mea culpa respecto de cómo plantear o explicar las cosas, como tener que haber sido más contundentes en explicar que los jubilados no van a perder con esta fórmula".En diálogo con Radio Mitre, el diputado de Cambiemos afirmó que "reflexionando sobre las dinámicas, ha habido un montón de errores, desde el Congreso, de cómo se han planteado los debates, y alguna ingenuidad"."El kirchnerismo usó esto para generar un clima de violencia que estaba fuera de los cálculos y que generó aún más miedo en los sectores que siguen la discusión técnica desde más lejos y sienten que van a perder plata con esta fórmula", resaltó.Laspina subrayó que la fórmula planteada por el Gobierno "es la que se aplica en todos los sistemas previsionales más desarrollados del mundo", a la vez que remarcó que se estaría "eliminando la fórmula que creó (el exministro de Economía Amado) Boudou, que es un engendro, explosivo e insustentable a largo plazo".Por su parte, Amadeo admitió que el oficialismo "no comunicó bien" la reforma previsional y se confió "ingenuamente" en "poder subsanarlo en el diálogo parlamentario". "Tal vez nos equivocamos en comunicarle a la gente y nos ganó la oposición de la desesperanza. Tal vez no lo comunicamos bien y por eso tuvimos los problemas que tuvimos", sostuvo el legislador nacional.En ese sentido, el diputado nacional insistió en la autocrítica: "En parte, es probable que hayamos tenido errores de comunicación y que nos confiamos demasiado. Pero también confiamos, ingenuamente, que íbamos a poder subsanarlo en el diálogo parlamentario".RESPALDOSEl oficialismo salió ayer a mostrar el respaldo de gobernadores y dirigentes de todo el país de cara a la sesión de la Cámara de Diputados del próximo lunes, cuando el Gobierno espera lograr la aprobación de la reforma previsional que no consiguió la semana pasada.En la Casa Rosada confían en que el nuevo acuerdo al que arribaron con algunos de los gobernadores y que implica el pago de un bono compensatorio para los jubilados le garantice los votos necesarios en el recinto de Diputados para aprobar el controvertido proyecto que modifica la fórmula que calcula el aumento de los haberes previsionales.Para fortalecerse de cara a esa sesión -que nuevamente se verá rodeada por protestas- el oficialismo lució ayer el respaldo de dirigentes que defendieron la reforma y machacaron sobre la firma del acuerdo entre los gobernadores y el Ejecutivo nacional -ver Cambiemos Santa Fe en pág. 3-.El gobernador de Mendoza y flamante presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, subrayó que la reforma previsional se da en el marco de las propuestas acordadas con las provincias para lograr que la Argentina funcione "con una economía más sana" y aseguró que va a significar "una mejora para los jubilados".