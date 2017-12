Fiscales no ceden en su batalla contra legisladores por una ley

Ahora deslizaron que si el gobernador no veta la ley aprobada por diputados y senadores que modifica régimen de remoción de los fiscales, plantearán su inconstitucionalidad incluso ante tribunales nacionales e internacionales, como la Corte Interamericana. La Facultad de Derecho de la UNL criticó la reforma legal que le otorga al poder legislativo provincial la potestad de cuestionar, reprender y remover a los fiscales y defensores.

Los fiscales santafesinos están decididos a resistir el avance de la política sobre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) al denunciar la intromisión de un Poder, el Legislativo, sobre otro, el Judicial. En el marco de su estrategia, esta semana le plantearon su preocupación al gobernador, Miguel Lifschitz, y con sutileza le pidieron que vete la norma que otorga a diputados y senadores provinciales la potestad de desplazar a fiscales y defensores de la Justicia Penal, lo que consideran "avasalla la independencia de los poderes".La ley ingresó formalmente al Poder Ejecutivo el último miércoles, por lo que el mandatario provincial tiene plazo hasta el último día hábil del año, el 29 de diciembre, para vetarla o promulgarla. "Si no hay veto seguramente plantearemos inconstitucionalidad a nivel provincial, nacional e incluso la Corte Interamericana", expresaron fuentes ligadas al MPA.Entre líneas, hay quienes admiten que si el proyecto se convirtió en ley en dos sesiones express de la Cámara de Diputados y de Senadores el propio gobernador habría dado su consentimiento.En este escenario, los fiscales no son demasiado optimistas a la decisión que pueda tomar Lifschitz más allá de la cordialidad en la que se desarrolló la reunión del pasado miércoles en la sede Rosario de la Gobernación. Ese día, el fiscal general, Jorge Baclini, cinco fiscales regionales entre ellos Diego Vigo, a cargo de la Fiscalía Regional de Rafaela, y 11 fiscales de toda la provincia manifestaron su preocupación por la ley que aprobó la Legislatura.Ahora, el MPA cosechó un pronunciamiento favorable a su postura por parte del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral durante su reunión del último miércoles. En un documento que lleva la firma del decano, Javier Aga, plantea "la disconformidad de esta institución en cuanto a la reciente modificación a las leyes orgánicas del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de Defensa Penal de Santa Fe"."Es que, el pasado 30 de noviembre, la Legislatura provincial aprobó sobre tablas una ley que impone un sistema de controles directos sobre los fiscales y los defensores. Si bien los diputados y senadores ya contaban con la potestad de cuestionar, reprender y remover a la cabeza de ambos institutos (Acusación y Defensa), ahora, a partir de esta modificación, podrán hacerlo con cada uno de sus integrantes", explica la FCJS. En tal sentido, subraya que esta normativa "afecta sensiblemente la autonomía e independencia de las instituciones, comprometiendo principios y valores fundamentales como lo son los que se encuentran implícitos en los conceptos de república y de sistema de distribución y control de poderes del Estado, en clara violación al diseño institucional dispuesto en nuestra Constitución Nacional".Asimismo, la FCJS considera que "el procedimiento disciplinario propuesto por la reforma criticada, se plantea como objetivo la directa injerencia del Poder Legislativo sobre la actividad de los fiscales en los casos penales concretos que lleven adelante y, a través de ello, en la política de persecución penal del Ministerio Público de la Acusación".En el comunicado realizado, la FCJS considera que "la reforma legal hoy en debate público, implica un retroceso no solo por afectar el Estado Constitucional de Derecho sino que el mismo se materializó en forma inconsulta de todos los sectores institucionales competentes y con el debido debate amplio, plural y democrático, que debería ser la condición necesaria a la hora de reformar una norma de enorme implicancia institucional".Por lo tanto, la FCJS solicitó al gobernador Lifschitz "que analice la posibilidad de vetar esta reforma normativa, convocando al mismo tiempo, a un espacio de debate respetuoso y plural donde estén representados los tres poderes del estado, las organizaciones e instituciones profesionales, sociales y académicas en pos de realizar aportes que posibiliten alcanzar un acuerdo democrático en esta materia y saludable para los destinos de nuestra invencible provincia de Santa Fe".