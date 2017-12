Santa Fe ya vive lo que será Agroactiva 2018

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, encabezó este viernes en Rosario el lanzamiento de Agroactiva 2018, la megamuestra agroindustrial más grande del país que tendrá lugar en la localidad de Armstrong del 6 al 9 de junio.“Agroactiva nos llena de orgullo porque es una muestra santafesina y también de Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos... de la Argentina toda, que expresa como ninguna otra la esencia de Santa Fe, de nuestra producción, del entramado de empresas y productores que caracterizan a esta provincia”, destacó Lifschitz.“Agroactiva está pensada con los ojos del pequeño y mediano productor. Por eso, el éxito y la convocatoria que crece año tras año".“Hay una gran apuesta al futuro. No desconocemos la dificultades del contexto económico pero Santa Fe no para. Santa Fe siempre piensa hacia adelante, avanza con dificultades, con obstáculos, pero siempre pensando en el futuro” .“Compartimos la idea de un país y una provincia modernos, integrados al mundo, abiertos al comercio internacional; una economía competitiva, innovadora y todo esto es compatible también con el desarrollo de las economías regionales, con el desarrollo del interior. Hay que pensarlo en un marco de equilibrio y que todos los sectores tengan posibilidad de progreso y crecimiento. Este modelo santafesino que se viene construyendo de abajo hacia arriba, desde hace tantos años, apunta a esa dirección”.PRESENTESEl acto se desarrolló en la sede Rosario de la Gobernación y contó con la presencia de la flamante ministra de la Producción, Alicia Ciciliani; el senador por el departamento Belgrano, Guillermo Cornaglia; el intendente de Armstrong, Pablo Verdecchia; y la presidente de Agroactiva, Rosana Nardi, entre otros.Ciciliani enfatizó que “en Santa Fe no distinguimos entre pequeñas y grandes empresas. Creemos que como Estado tenemos que apoyar a toda la cadena de producción y estar con una fuerte presencia en Agroactiva es una muestra de nuestro compromiso con la producción santafesina” y reveló que en la próxima edición de Agroactiva, el stand de la provincia contará con la presencia de 200 empresas que podrán mostrar sus productos en la muestra que espera una concurrencia de 250 mil personas.En tanto, Nardi señaló que la realización de Agroactiva 2018 en Armstrong tiene que ver con “hacerlo en el corazón de la industria metalmecánica santafesina. Esa es la zona donde está radicada la mayor cantidad de empresas productoras de maquinaria agrícola y también es la ciudad donde nació la muestra hace 24 años”.El intendente Verdecchia, por su parte, agradeció la confianza que Agroactiva deposita nuevamente en la ciudad del departamento Belgrano para realizar la muestra, “una ciudad que está estrechamente vinculada con la producción agrícola y la industria”.AGROACTIVATodos los años se constituye este espacio de encuentro del campo argentino en el cual se puede observar una gran cantidad de actualizaciones tecnológicas y de producción. En las hectáreas destinadas al sector de muestra estática, cerca de mil expositores arman sus stands para recibir a los visitantes y ofrecer sus productos.Allí se interrelacionan productores, contratistas, veterinarios, ingenieros, asesores y público en general con empresas proveedoras de la más variada gama de bienes, insumos y servicios para el hombre de campo. Además, un espacio relevante es ocupado por las instituciones gubernamentales (nacionales, provinciales o municipales) que informan sobre sus programas y actividades de capacitación.Una característica importante es que en la expo está representada casi la totalidad de las firmas fabricantes de maquinaria agrícola del país y las multinacionales con representación en Argentina, abarcando toda la etapa de producción, desde la siembra hasta la cosecha.