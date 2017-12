Laia Sanz será la abanderada de las damas en el Rally Dakar 2018

Laia Sanz, que debutó en rally raid compitiendo en Sudamérica, llegará al Dakar 2018 para concretar su octava participación consecutiva.En su retina, permanece inalterable aquel histórico noveno puesto del año 2015, que sueña con repetir y mejorar en medio de la avanzada masculina dominante en la categoría de Motos. "Llego mejor que en las dos últimas ediciones. He realizado un muy buen trabajo tanto físicamente como sobre la moto. Me siento en forma y con la ventaja de la experiencia adquirida", resumió la española."Si lo hago todo bien quizá pueda estar más adelante del noveno puesto que logré en 2015, pero no quiero pensar en una posición en concreto. En el Rally de Marruecos, por ejemplo, salí sin pensar en nada y salió muy bien, y lo que más me conformó fue que las diferencias que me sacaban otros años los de delante se habían reducido bastante", detalló Laia."Me anima mucho ir con esta moto y creo que me puede ayudar a dar un salto importante porque es menos física que la anterior y eso, quizá por el hecho de ser chica, es algo que noto más que los otros pilotos del KTM Factory Rally Team. Siento que tengo más seguridad porque es más noble, desgasta menos físicamente y disfruto aún más. Cuando tienes tantas horas encima de la moto tienes que confiar en ella y esta me da confianza", reconoció."Los otros años te encontrabas con una primera semana muy dura y una segunda más floja. Esta vez pienso que la dificultad irá en ascenso, así que habrá que guardar energías para la parte final. Me gusta que el Dakar vuelva a Perú. Allí nos encontraremos con muchas dunas, que es algo que los últimos años había echado de menos. Creo que con Marc Coma diseñando la carrera habrá mucha navegación, pero la segunda semana será más complicada porque tendremos dos etapas maratón, saldremos de la altitud y el frío de Bolivia para entrar en el calor del verano argentino y nos encontraremos con las etapas normalmente más temidas: las de Belén y Fiambalá, que serán muy duras. Ahí es donde pasarán cosas importantes, más que en la primera semana".