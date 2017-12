Raúl Bonino hizo una denuncia por amenazas

En la mañana de ayer, el presidente del Concejo Municipal, Raúl "Lalo" Bonino, se presentó junto a un grupo de testigos para hacer una denuncia por los hechos que se sucedieron tras la sesión del jueves pasado. La denuncia fue caratulada como "amenazas y hostigamiento" y deberá investigarla la fiscal Lorena Korakis.Recordemos que los integrantes del bloque de Cambiemos, a la salida, debieron soportar agresiones, insultos, silbidos y escupitajos por parte de algunos de los manifestantes que marcharon, durante el horario de la siesta, en torno a la plaza central de la ciudad contra la reforma previsional que debía debatirse en el Congreso nacional. Bonino, flamante presidente del Concejo, fue uno de blancos principales de los exaltados manifestantes. En este marco, hubo una filmación que se volvió viral.Los concejales Leonardo Viotti, Alejandra Sagardoy también padecieron la catarata de insultos y empujones. Precisamente el joven radical acompañó a Bryan Mayer, el nuevo secretario de la concejal Marta Pascual que fue quizás el detonante de la bronca de los militantes, que le reprochan sus declaraciones del 24 de marzo que entendieron reivindica el último golpe militar y la posterior dictadura.El propio Bonino confirmó la denuncia a LA OPINION, al tiempo que también manifestó que previamente se había reunido con el fiscal Regional, Diego Vigo. "Al mediodía, nos presentamos Leonardo e Iván Viotti, Alejandra Sagardoy, Laura Monzón, Franco Pons, Marcia Tamagnini y Bryan Mayer", indicó. "En mi caso, me amenazaron de muerte. También testificaron Leo y Bryan, a los cuales les pegaron de atrás. Primero con una botella de agua y después, un cachetazo", agregó."No queríamos dar a difundir nada, para no aumentar el conflicto. Pero igualmente se supo. La denuncia la quise hacer en función de la amenaza recibida. Me dijo que le faltaban algunos años para jubilarse y que lo que se estaba haciendo estaba mal. 'Porque sino, te juro que vengo a matarte', me dijo. Entiendo la postura, pero no es la forma. Estaban muy sacados", dijo. Detalló que a todos los insultaron. Pero la situación que más lo conmovió fue lo que le dijo alguien que se acercó mientras caminaba hacia la esquina de Maipú: "esto recién arranca. Les vamos a hacer las sesiones imposibles. No van a poder laburar. Me lo dijo tranquilo y eso me preocupó más todavía"."Acá se rompió el diálogo, que es algo que caracteriza a Rafaela", completó. "Queríamos dar un mensaje, pero sin prensa. Porque a la gente le pedimos que haga la denuncia y también porque queremos marcar un punto, por las dudas que vuelva a pasar. Pero no queremos incrementar el conflicto", comentó a LA OPINION.