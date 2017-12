Sancionaron a Juventud de Pergamino

El Consejo Federal de la AFA decidió sancionar al club Juventud de Pergamino con la "pérdida de la categoría" luego de una brutal golpiza que sufrió una terna arbitral en el partido frente Independiente de Chivilcoy que se jugó el pasado 29 de noviembre por el Torneo Federal B.

El fallo del Consejo Federal es el siguiente: "Sancionar al Club Juventud de Pergamino con pérdida de categoría, artículo 117 del Reglamento de Transgresiones y Penas del Consejo Federal y dada las especiales características del Torneo Federal que organiza el Consejo Federal, Categorías A, B y C, a partir de la próxima temporada deberá competir solamente en el ámbito de la Liga de Fútbol de Pergamino y para participar en el futuro de las competencias del Consejo Federal deberá ganarse el derecho deportivo en la liga mencionada".

El equipo de Pergamino no podrá participar de los torneos federales al menos hasta 2019, año en el cual podrá competir en la liga de Pergamino para regresar al Federal C, es decir, una categoría más abajo de la que estaba hasta ahora. Además se informó que los futbolistas Bruno Senegalles y Walter Silva recibieron una sanción de dos años sin poder jugar profesionalmente. El episodio que desencadenó la desafiliación ocurrió el pasado 29 de noviembre en el encuentro entre Juventud de Pergamino e Independiente de Chivilcoy cuando la terna arbitral, integrada por Bruno Amiconi, Marcelo Acosta y Mauricio Luna fue brutalmente agredida por hinchas de la entidad local. Todo se inició cuando Amiconi suspendió el partido por falta de garantías tras expulsar a dos jugadores y minutos después los simpatizantes de Juventud ingresaron a la cancha para pegarle a la terna. Los árbitros debieron ser asistidos por efectivos policiales y salieron en ambulancia: Amiconi salió con un corte profundo en su cabeza y uno de sus asistentes terminó sangrando en el vestuario.