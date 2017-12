Holan habló de su futuro

Pasados los festejos por el título en la Copa Sudamericana, un tema mantiene en vilo a los hinchas de Independiente y es la continuidad de Ariel Holan, quien reconoció ayer que le pedirá al próximo presidente del "Rojo" -hay elecciones el domingo- "un proyecto a largo plazo". "El domingo hay elecciones, voy a ir a votar como socio, con mis hijas. El lunes o martes hablaré con el presidente, mi continuidad no depende de lo económico. Lo de la barrabrava (lo amenazó y obligó a vivir con custodia policial permanente) no es la única cuestión, yo quiero un Independiente que tenga un proyecto futbolístico que se pueda llevar adelante a largo plazo. La institución estaba de rodillas, de a poco nos fuimos reconstruyendo", explicó el técnico.

En declaraciones a TyC Sports, Holan pidió que "se tenga muy en claro el proyecto de fútbol", porque con la falta de identidad que suele existir en la Argentina, "los clubes son microsociedades". "Mi actitud responsable es dar mi opinión y ver si están dadas las condiciones. En este momento en el fútbol uno cree que está sentado a la derecha de Jesucristo, entonces vienen todos los ofrecimientos de todos lados. Yo no me voy a sentar con nadie hasta que hable con el presidente de Independiente, de lo que yo quiero para Independiente", enfatizó.

Hay varios puntos que Holan quiere tener en claro para continuar en el club en el 2018, donde Independiente además del torneo local, debe afrontar la Copa Libertadores, y disputar la Recopa Sudamericana (ante Gremio, el 7/2 en Avellaneda la idea y el 21/2 en Porto Alegre la revancha) y la Suruga Bank (el 8/8 en Osaka ante Cerezo Osaka). Incluso se mostró sorprendido por el hecho de que tras la conquista "roja" en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro ante Flamengo, se abrieron nuevas oportunidades, no solo para los jugadores, sino para él mismo. "Es un desorden absoluto esto, lo que ocurre en el fútbol cuando se dan este tipo de coyunturas. La página que escribió Independiente el miércoles tiene varias aristas, porque como para los jugadores se le abren puertas impensadas, a mí también", afirmó. En ese contexto aclaró que "en lo único" que piensa por estas horas es "ir a votar el domingo con mis hijas y reunirme con el próximo presidente del club. Mi continuidad no depende del aspecto económico".