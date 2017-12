¿Santa Fe tendría un diputado en Italia?

El vicecónsul de Santa Fe, ex consultor de la región de Calabria y agente de viajes grupales a Italia Dino Novello, fue invitado por el Partido USEI (Unión Sudamericana de Emigrantes Italianos) para integrar la lista de candidatos a Diputados por Latinoamérica con vista a las elecciones legislativas que tendrán lugar en el mes de marzo del año que viene en Italia.USEI es un Partido político con sede en Buenos Aires fundado en 1987 por un grupo de italianos inspirados por su actual presidente Eugenio Sangregorio, un próspero empresario argentino, inmigrante italiano, con inversiones en el rubro de la construcción, no sólo en Argentina sino en Brasil y EE.UU. y cuyo objetivo, según se desprende de sus palabras es "asegurar los derechos de las comunidades de Ciudadanos Italianos que son residentes en el exterior", trabajando para "superar las contradicciones que las comunidades italianas viven en los países de adopción (sobre todo en Sudamérica), con la finalidad de garantizar la igualdad de derechos de las comunidades de Italianos residentes en el exterior".El año que viene, los italianos elegirán a los 630 miembros de la Cámara de Diputados y los 315 miembros electivos del Senado de la República, de los cuales 2 senadores y 4 diputados corresponden a la circunscripción América Meridional que comienza en Venezuela y finaliza en Tierra del Fuego, la segunda en importancia luego de Europa con más de un millón trescientos mil electores, de los cuales Argentina aporta más de 600 mil.En las elecciones llevadas a cabo en el año 2013 USEI, con casi el 14% de los votos alcanzó una banca, que quedó en manos de la brasileña Renata Bueno, quien superó al líder del movimiento, el empresario Eugenio San Gregorio, quien nuevamente el año que viene encabezará la lista de su Partido, en este caso con la especial invitación al santafesino Dino Novello para formar parte de la lista.Cabe señalar que no se vota por lista sábana, sino por preferencias, eligiendo partido, candidato a diputado y candidato a senador, de manera tal que Novello tendría ciertas chances de lograr una de las 4 bancas en juego, habida cuenta su trayectoria en el Viceconsulado y entidades italianas.En diálogo con LA OPINION, el futuro candidato aclaró que "estoy conversando con todas las asociaciones y amigos italianos, para encarar este desafío que me propuso el amigo Sangregorio con la misma dedicación, empeño, sacrificio y seriedad con que encaré todos los emprendimientos de los que formé parte en mi vida, consciente de que este es un desafío muy especial desde lo afectivo: representar en el parlamento italiano a quienes son, como yo inmigrantes directos (Novello llegó desde Italia con tan solo seis años de edad) o descendientes de inmigrantes que sentimos una rara sensación de dualidad emocional, porque somos tan italianos como argentinos y tan argentinos como italianos".