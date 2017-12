Cornejo quedó al frente de la UCR

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, fue designado ayer presidente del Comité Nacional de la UCR, acompañado por una mesa de fuerte peso político que incluye a gobernadores e intendentes, con la cual el radicalismo buscará lograr más "influencia" y "protagonismo en toma de decisiones del Gobierno de Mauricio Macri."Hemos puesto toda la carne en la parrilla para influir en Cambiemos y en la Argentina que viene", reconoció Cornejo al tomar la palabra ante el plenario del Comité Nacional, al frente del cual estará acompañado por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el dirigente bonaerense Federico Storani y el exgobernador de Corrientes Ricardo Colombi.La elección de la nueva mesa de autoridades fue el resultado de un acuerdo de unidad entre los gobernadores y la conducción partidaria y los sectores de la oposición que representan los dirigentes Enrique "Coti" Nosiglia y Storani, ambos presentes en la cumbre como delegados porteño y bonaerense, respectivamente.Si bien hasta último momento el mencionado para conducir el partido era José Cano, quien recibía el respaldado de los gobernadores para suceder a José Corral, el tucumano no reunía el suficiente consenso interno para sellar un acuerdo: viene, de hecho, de perder en su provincia en las últimas elecciones.Las miradas recayeron entonces en Cornejo, quien no tuvo margen para rechazar la propuesta: para la elección fue determinante el hecho de tratarse de un dirigente con "fuerte peso político", que tiene buena llegada a la Casa Rosada y está bien conceptualizado por el presidente Mauricio Macri.Tiene, incluso, posibilidades de integrar una fórmula presidencial en 2019 (en Mendoza no tiene reelección), pero a la vez administra "una de las provincias más independientes de la Nación desde lo económico", indicaron las fuentes consultadas.De todas formas, en un intento de integrar a todos los sectores, en la cumbre de este viernes se acordó crear además un "Comité de Acción Política" en el que estaría integrado Nosiglia, los gobernadores y jefes de bloques parlamentarios para "dotar de contenido" a la mesa de conducción a través de líneas de acción y propuestas de políticas públicas, pudo saber NA."Queremos participar de una deliberación más amplia dentro de Cambiemos respecto a los temas estructurales de la Argentina. El radicalismo está representado en el gobierno, pero aspiramos a tener más representación y ampliar nuestra influencia más de lo que se está influyendo", destacó Cornejo, antes de tomar las riendas del partido durante los próximos dos años.El mandatario mendocino remarcó además que "el radicalismo no pretende estar redactando decretos y actos administrativos" del presidente Macri, pero que sí tiene para contribuir con una "agenda positiva", por lo que propuso "ser más Cambiemos y menos UCR y PRO".La mesa directiva del Comité Nacional estará integrada en las tres vicepresidencias por el gobernador Morales, Storani y Colombi, mientras que Cano irá como secretario general, lo que motivó fuertes quejas durante el plenario de representantes femeninas por la ausencia de mujeres en la cúpula partidaria.Con un fuerte discurso, el jujeño salió al cruce del reclamo e, incluso, puso "a disposición" su nuevo cargo de vicepresidente primero, a condición de quedar ubicado dentro de los 15 que integran la nueva mesa.Detrás de ellos siguen, en las secretarias, Alejandra Lorden, José Corral, Soledad Carrizo, Lucila Aguallo, Rafael Pascual, María Lila Castillo, Sergio Varisco entre otros.