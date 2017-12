Liberaron a 10 de los 45 detenidos

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El juez federal Claudio Bonacio dispuso ayer la liberación de diez de las 45 personas que fueron detenidas durante los incidentes que tuvieron lugar este jueves en las inmediaciones del Congreso en el marco de las protestas contra la reforma previsional.Así lo señalaron fuentes judiciales a NA y confirmaron que estaba previsto que el resto de los detenidos que no tuvieran antecedentes también recuperarán la libertad en las próximas horas.En tanto, la situación de quienes tuvieran antecedentes se resolvería luego de que el magistrado federal les tomara declaración.En el grupo de los diez liberados estaba Damiana Negrin, una joven que fue detenida violentamente por gendarmes este jueves por la tarde tras salir de su trabajo y quedar en medio de los incidentes que tenían lugar en las cercanías del Congreso. Su caso trascendió luego de que se difundiera en los medios un video del momento de su detención. "Esto no puede seguir pasando. Me pegaron y me manosearon", denunció Damiana Negrin en declaraciones a la prensa al quedar libre.Al reencontrarse con sus familiares, la joven mostró marcas de golpes y raspones que tenía en los brazos como consecuencia del momento del arresto.DESPLAZAN A GENDARMERIALa Policía de la Ciudad será la encargada el lunes de custodiar el Congreso nacional, donde se intentará llevar a cabo la sesión especial frustrada para tratar la Reforma Previsional. Fuentes policiales revelaron a NA que luego de los incidentes del jueves desplazaron a Gendarmería Nacional de esa tarea y se hará cargo la fuerza porteña.