Matías Godoy: “Voy a pedir que sea otro año como este”

Matías Emanuel Godoy llegó con apenas 9 años a la pensión de Atlético de Rafaela desde su Ceres natal y tuvo un 2017 formidable, con convocatoria en el seleccionado argentino Sub-15, con el cual fue campeón Sudamericano y desde enero próximo será subido al plantel de Reserva con tan solo 15 años.“Algo me comentaron, todavía no me confirmaron nada y fueron solo comentarios de que el 8 de enero tengo que comenzar a entrenar con la reserva”, señaló de manera cauta, Matías Godoy. Será promovido para que “Lito” Bottaniz lo observe mucho más de cerca y comience a tener otro roce futbolístico. Estará a un paso del gran salto a Primera, y ante esto, el delantero apuntó: “Sería algo muy lindo subir de categoría pero estoy tranquilo. Tengo que ir despacio y creo que falta mucho para jugar en primera todavía”, y advirtió: “Aunque si se me da la oportunidad bienvenido sea y lo voy a disfrutar al máximo”.Matías, nacido un 10 de enero del 2002, llegó a la “Crema” hace seis años y antes de vestir los colores de Atlético jugó en el club Central Argentino Olímpico de Ceres. En sus primeros cuatro años en la institución de barrio Alberdi jugó en Liga Rafaelina y en los últimos dos disputando los torneos de AFA, en Novena, primero, y este año que se va en Octava División.Para el delantero fue un 2017 inolvidable, de hecho en los últimos días no paró de recibir distinciones. Primero el propio Atlético, en la previa al juego ante Juventud Unida de Gualeguaychú. En Santa Fe, en los salones del puerto Dique II, en la vigésima sexta edición de la Fiesta Provincial del deporte Santafesino. En su ciudad natal, el Central Ceres llevó a cabo su tradicional fiesta del deportista “aurinegro” y en la noche del miércoles se realizó la premiación de Juveniles A de la Asociación del Fútbol Argentino, siendo el destacado del club Atlético. Y es por esto, y todo lo vivido en este 2017 que se va, que Godoy ya tiene bien en claro su deseo de fin de año: “Voy a pedir que sea otro año como este, se juega otro Sudamericano para ingresar a un Mundial y me gustaría mucho jugarlo, uno de mis deseos sería ese, el de volver a estar en la selección y vestir los colores más lindos”, declaró.En relación a lo que significó para él vestir los colores de la selección argentina, el juvenil destacó: “Cualquier jugador que empieza con esta carrera sueña con vestir los colores de su país y la verdad, gracias a Dios, a mí me tocó, lo disfruté mucho y estoy viviendo un presente muy lindo, que no imaginaba”.Si hay algo que Godoy destacó fue el crecimiento que logró tener en lo personal. “Me ayudó mucho para crecer en todos los aspectos, yendo al predio de Ezeiza con los mejores jugadores del país al lado, todas muy buenas personas, te ayuda a crecer, me siento mejor jugador y mejor persona porque eso es lo que mucho nos remarcaban los profes, tener humildad y respeto, eso me ayudó a ser la persona en la que me convertí desde que tuve la posibilidad de estar convocado para la selección”, manifestó.En relación a aquella primera convocatoria a la selección de Diego Placente, el delantero de la “Crema” contó: “Mucho no me lo esperaba, al principio de año las cosas no me salían como uno esperaba, uno al ser delantero tiene que hacer goles, tener confianza y eso es lo que le da buen rendimiento a cualquier jugador, yo no lo venía teniendo, pero por suerte me llegó la oportunidad y creo que la aproveché al máximo, terminé jugado un torneo Internacional”.