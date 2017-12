Otra vez los tres en casa

Este viernes tendrá continuidad la 7ª fecha de la Liga Provincial “Copa Santa Fe” de básquetbol que se puso en marcha anoche en Gálvez y finalizará el domingo. En este sentido, los tres representativos rafaelinos, que vienen de perder el fin de semana pasado, tratarán de recuperarse en nuestra ciudad, ya que todos estarán haciendo las veces de local. Por un lado, en el Lucio Casarín, Atlético de Rafaela, que ya no lo tiene a Mariano Cerutti y suma 2 triunfos y 4 derrotas, estará recibiendo desde las 21:30 a Sportmen Unidos de Rosario, uno de los líderes de la Zona D. En tanto, en el mismo horario, 9 de Julio será local en el Centenario de Atlético María Juana, de similar campaña que los julienses en la Zona B (1 victoria y 5 caídas). Mientras que en el Coliseo del Sur, Ben Hur, que también ganó solo una vez en el certamen, jugará a la misma hora ante Atlético Trebolense de la localidad de El Trébol en un duelo de colistas en la Zona C. El cronograma de partidos es el siguiente:

Zona A: hoy, a las 21.30, Almagro de Esperanza vs Brown de San Vicente; Atlético Sastre vs Temperley de Rosario y Racing de San Cristóbal vs Atlético Carcarañá.

Interzonal: Argentino de Firmat vs Sport Club Cañadense.

Zona B: hoy, a las 21.30 9 de Julio de Rafaela vs Atlético María Juana (arbitraje de Angelini y Blanc); El Tala de Rosario vs Cacu de Ceres y Platense de Reconquista vs Almafuerte de Las Rosas. El domingo a las 20.30 completarán Campaña de Carcarañá vs. Alma Juniors de Esperanza.

Zona C: anoche se enfrentaban Ceci de Gálvez vs Talleres de Villa Gobernador Gálvez. Hoy, a las 21:30, Ben Hur de Rafaela vs Atlético Trebolense (Valentín Soldano y Esteban Arévalo). Mañana, a las 21:30 completarán Central San Javier v Libertad de Villa Trinidad.

Zona D: hoy, a las 21.30, Adeo de Cañada de Gómez vs Atlético San Jorge; Unión de San Guillermo vs Rivadavia Juniors de Santa Fe y Atlético de Rafaela vs Sportsmen Unidos de Rosario (Adrián Parmit y Raúl Olivero).



POSICIONES

Zona A: Brown con 12 puntos; Atlético Sastre 10; Temperley 10; Atlético Carcarañá y Argentino 9; Racing y Almagro 8.

Zona B: Platense 12 puntos; El Tala, Campaña y Alma 10; Atlético María Juana, Cacu y 9 de Julio 7.

Zona C: Sport 12 puntos; Ceci 10, Libertad, Talleres y Central San Javier 8; Trebolense y Ben Hur 7.

Zona D: Sportsmen, Unión y Adeo 10 puntos; San Jorge 9; Rivadavia, Atlético de Rafaela y Almafuerte 8.



TRIUNFO FACIL

El seleccionado de Santa Fe sumó ayer otra contundente victoria en el Campeonato Argentino Femenino de Mayores que se disputa en Buenos Aires, al vencer a Santiago del Estero por 80 a 24. La rafaelina Candela Gentinetta, jugadora de Ben Hur, aportó 9 puntos viniendo desde el banco. Ahora, las santafesinas tienen 2 victorias y 1 caída y este viernes cerrarán la etapa clasificatoria ante Entre Ríos a partir de las 17:30.



PERDIO LIBERTAD

Por la Liga Argentina de basquet, ex TNA, el miércoles Libertad de Sunchales perdió en Villa María ante Ameghino por 91 a 84. El equipo aurinegro, ya clasificado al Súper 4, el domingo se despide del 2017 enfrentando a BHY Tiro Federal en el Hogar de los Tigres.