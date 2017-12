Panorama político

Es cierto que las elecciones legislativas de octubre replantearon muchas cosas en el plano político local, consecuencia de la montaña de 34.000 votos obtenidos por Cambiemos, por ejemplo un drástico cambio -vale la directa alusión- en el Concejo Municipal, como así también una reformulación del gabinete del Ejecutivo, ya todos en marcha y funciones para este 2018 que tenemos encima y que se presenta, prima facie, como uno de esos ciclos muy movidos y con algunas situaciones que habrá que ver de qué manera se acomodan dentro de la realidad.De todos modos, y por más que se digan otras cosas, todos sin excepciones tienen su mira telescópica puesta en 2019, que es cuando las elecciones serán para la elección de intendente. Cuando el escenario era muy diferente al actual, Luis Castellano había ya anticipado su intención de buscar un tercer mandato para darle continuidad a su gestión, para lo cual y frente a las distintas circunstancias, tiene todo este tiempo por delante -hasta septiembre del año en cuestión- para remontar la cuesta. Lalo Bonino también dejó clara su aspiración de llegar a la intendencia, cargo por el cual ya estuvo postulado en 2015 siendo segundo y a considerable distancia del mismo Castellano. Claro, reiteramos, eran otros tiempos. Otro que nada dijo, pero que también tendría parecida intención sostenida por el pergamino de haber sido el más votado en los recientes comicios de octubre -además, su primera experiencia como cabeza de lista- es el joven radical Leo Viotti, dentro de Cambiemos.Por ahora, y sin mayores dificultades, todo está ordenándose para 2018, pero en su interior todos piensan en la elección de intendente, bastante más cerca de lo que parece. Y en igual medida ocurre dentro de los nucleamientos políticos, el peronismo preocupado por ser la primera vez que aparecen ciertas posibilidades de ceder una intendencia que vienen ocupando desde 1991 con Omar Perotti, Ricardo Peirone y Castellano. Casi todas las anteriores instancias electorales, fueron meros trámites. Mientras tanto en Cambiemos el optimismo por interrumpir esa serie que cumplirá 28 años, desborda por todos los costados. Y tienen con qué.Por ahora entonces, en el horizonte que comentamos, aparecen Castellano por un lado y Bonino y Viotti por el otro, como los aspirantes al máximo cargo de la ciudad. Estos últimos, en cuestión por resolver dentro de su propio nucleamiento, ya que si bien vienen de distintos orígenes, están bajo el mismo paraguas de Cambiemos. Pero, lo mejor, dejar correr el tiempo, que está más próximo de lo que parece.En los primeros escarceos, tanto de uno como otro lado, se tiran con la falta de diálogo. Eso es al menos lo que disparó Bonino contra Castellano, no demorando la respuesta de Muriel, diciendo que hablan mucho del diálogo pero no lo tuvieron al momento de definir los cargos en el Concejo, donde poco más poco menos, se quedaron con todo. "Es lo que nos reclamaban nuestros votantes, que fueron muchos", fue la réplica. Aunque, esto es apenas el comienzo de un ir y venir que tal vez no tenga la intensidad que se pensaba. Aunque claro, como decimos en el párrafo anterior, la munición gruesa vendrá cuando aparezca en juego el premio mayor.Tras la derrota, algo había que hacer, incluso algunos cambios se venían madurando desde antes. Los primeros en irse del equipo de Castellano fueron Juan Mondino de seguridad y José Luis Rosetto de acción social, dos áreas realmente sensibles, además de Tati Santori de comunicación, y ahora, sobre fin de año vino la recomposición para encarar el embalaje del repecho de la adversidad electoral.En realidad, lo único nuevo en el gabinete fueron Carlos Maina -en lugar de Mariana Nizzo, que de todos modos sigue en el área aunque con menor rango-, Mariana Andereggen en educación sucediendo a Jerónimo Rubino, y Leonardo Crosetti en la subsecretaría de deportes en reemplazo de Ballina. El resto, corrimientos y enroques, como el descontado regreso de Marcos Corach a la jefatura de gabinete, pasando el médico Eduardo López a Gobierno y quien estaba allí, Delvis Bodoira, ahora al frente de seguridad. En el caso de Claudio Stepffer fue un ascenso pues ya estaba a full en comunicación, otro tanto para Luis Kujawinsky, que ya lo venía haciendo de manera informal, ahora es formalmente el secretario privado del intendente. Y pare de contar.Según Castellano es para estar más cerca de la gente, mientras que Bonino para el Concejo dijo otro tanto, que su gestión será de puertas abiertas y con presencia en la calle. Objetivos parecidos, que parecen estar dando cuenta de un inicio de campaña.Los escenarios que se presentan en cada elección, como los candidatos y lo que está en juego, son los factores decisivos. En los dos últimos casos, depende mucho de la acción y omisión de los propios participantes de los comicios, pero en cambio los escenarios son imprevisibles. Veamos, si la elección de intendente fuese el mes que viene, no habría mucho para suponer, incluso llegando a pesar poco aquello de que cuando se elige intendente es muy distinto que cuando son los concejales los que están en juego. Si en cambio debemos avanzar hasta mediados de 2019, se necesitaría contar con un futurólogo que arriesgue alguna posibilidad.Aunque el plano local es distinto del nacional, todo está ligado con todo. ¿Se imaginan si el gobierno macrista sigue tomando medidas como esta de bajarles el aumento a los jubilados? o si la economía no termina de despegar como se sostiene casi todos los días sin que se note demasiado en los bolsillos de la gente. Por cierto que todo será muy diferente que el escenario actual. Supuestos que están por verse, pero que no deben desecharse al momento de analizarlos. Si por el contrario, la cuestión macrista va bien y termina despegando, pues entonces su candidato ya puede ir encargando un traje de medida.Por ahora en cambio, abocarse al presupuesto, que tiene fecha de cierre para el 28 de diciembre. Día de los inocentes, cualquier coincidencia es pura casualidad.