Centro Comercial: Navidad feliz y atractivos proyectos para el nuevo año

El Centro Comercial, Industrial y de la Producción de nuestra ciudad culminará el año con intensa actividad, en reciente entrevista con esta agencia, su titular, Jorge Chiabrando hizo saber que "hemos comenzado con la ejecución de un proyecto que organizamos en forma conjunta con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe que denominamos Navidad Feliz."Se trata de un obsequio de los comercios que nos adherimos, de las ciudades que adhieren a este proyecto, que somos un total de 8 o 10 ciudades en la Provincia, en la zona estamos nosotros solos."Consiste en la entrega de unos bonos sin cargo para los clientes, en cada comercio existe una identificación del proyecto, de la propuesta, una urna y están los bonos."Los mismos consisten en la posibilidad de los premios que van a sortearse el día 28 de diciembre en el sorteo local, con dos televisores Smart de 43 pulgadas, y el día 29, a nivel nacional el sorteo de 4 autos 0Km, 8 motos y televisores".Agregó que "los sorteos siempre duplican porque tienen la particularidad de que al salir el bono del cliente también gana el comercio, es un granito de arena más para se compre local, para el incentivo de la gente en estos momentos, en los que todo el mundo debe asumir algún costo extra en su economía". Por otro lado señaló que "nosotros con muy buena repercusión ya que en Sunchales tenemos 30 comercios adheridos a esta promo, los costos fueron asumidos por el Centro Comercial conjuntamente con los comerciantes, y en esta ciudad serán distribuidos 10.000 bonos de esta forma para brindar un pequeño agasajo a la gente que durante todo el año nos acompaña".El sorteo se hará en la sede de la entidad gremial, ante escribano público, la CAME lo transmitirá a través de la televisión, el bono cada persona puede incluirlo vía web en el link de la CAME, para que todos puedan participar.Enfatizó que "es una linda noticia, es una buena forma de terminar el año, en un año que ha tenido serias complejidades".Más adelante se mostró sumamente satisfecho con lo realizado durante el año, enfatizó que "la institución trabajó duro en todos los aspectos concernientes no solo a la parte comercial, sino también a la parte industrial y de servicios, porque Sunchales, en especial, con el tema de SanCor vivió momentos de zozobra, que todavía no están definidos, competencias desleales en muchos casos, hacen que la situación económica en general, es preocupante; hay locales comerciales históricos que decidieron retirarse del mercado, gente que quedó sin trabajo, eso nos preocupa; seguimos muy preocupados por la presión tributaria tanto municipal, provincial como nacional; el costo laboral, si no se modifica rápidamente, la tendencia es que el comercio va a ir prescindiendo de la mano de obra externa, con nuestras organizaciones estamos trabajando duro en eso para tratar de encontrarle solución"."De la misma forma que existe la comisión de empresarios industriales, se incorporó la Comisión de Comercio y Servicio, que son las dos grandes comisiones por debajo de la Directiva, y estamos conformando la comisión de Producción donde tenemos ya la suerte de tener conformada la Cámara de Apicultores de Sunchales y la Región, los que nos deja abierto el proyecto para terminar de conformar toda la pata de producción".El dirigente mercantil remarcó como objetivos importantes para el próximo año señaló "la puesta en marcha de la ayuda económica para sus asociados de la Mutual del Centro Comercial, Industrial y de la Producción, nosotros ya cumplimos los tres balances necesarios para pedir autorización de la ayuda económica, y si bien nuestra mutual no tiene como objetivo transformarse en financiera ni competir con las existentes, que son socias de la institución, la idea es hacer ayudas económicas a los asociados para cuestiones relacionadas a mejoras en locales, etc., una actividad solidaria hacia adentro."El broche para nuestras metas es que en principio hemos tomado la decisión de anualizar la Expo Sunchales, en vez de concretarla cada dos años, la idea es poder hacerla en forma anual".