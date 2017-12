Quieren a Silvio Romero

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, admitió ayer el interés por el delantero Silvio Romero, quien no fue elegido en el draft de la Liga mexicana y no tiene lugar en el América.

"Está dentro de las posibilidades, pero no hay gestiones que lo definan como una chance concreta", señaló el DT, como siempre mesurado en sus palabras respecto del mercado de pases.

Pese a que la Superliga Argentina ya entró en el receso veraniego y que casi todo el plantel se encuentra de vacaciones, Gallardo sigue en su trabajo, tal como había anticipado.

Así, en declaraciones a Radio Rivadavia, el propio Gallardo se remitió plenamente a la chance de que el club sume a su primer refuerzo de cara al 2018 y, en efecto, admitió el interés por Silvio Romero, el atacante del América.

"No me hago cargo de lo que digan en México, estamos a muchos kilómetros de distancia. Me interesa, está dentro de las posibilidades", explicó.

De todas maneras, el entrenador dejó en claro que, más allá de haber posado sus ojos en el delantero, aún no hay nada oficial entre las instituciones.

"No hubo respuestas ni algún inicio de gestión que nos indiquen que puede ser una posibilidad concreta", indicó.

Fue el único nombre que Gallardo reconoció públicamente de los que tiene en carpeta, porque enseguida se plantó: "No voy a dar nombres. Estamos trabajando para conformar un buen plantel, competitivo, y para reforzarnos de la mejor manera posible.

Estamos evaluando posibilidades y trabajando en un mercado complejo".

Finalmente, comparó las realidades entre el mercado de pases veraniego y el invernal: "Es mucho más complejo. Las opciones son escasas. Tenemos que ir al fútbol local, donde tampoco abundan posibilidades".