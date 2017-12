El motociclismo de luto por la muerte del "Pulga"

Víctor Hugo Bruno sufrió hace algunos días un accidente cerebro vascular (ACV) que lamentablemente le provocó lesiones irreversibles.

Luchó hasta que su corazón pudo alimentar sus ilusiones de recuperarse, pero el pasado viernes, esa bomba que lo mantenía con vida dejó de funcionar.

Conocido en el ambiente del motociclismo deportivo como "Pulga", obviamente por su baja talla, logró destacarse como piloto en una época donde nuestros representantes eran protagonistas en los tradicionales óvalos de tierra.

De un estilo muy particular, que combinaba en proporciones equilibradas sus dos grandes virtudes, la decisión de ir siempre para adelante y la convicción de hacerlo a partir de su solvencia conductiva, lo llevaron a consolidarse.

Era bueno de verdad en la tierra y sus rivales lo certificaban. El "Pulga" siempre era candidato. Y la mayoría de las veces respondía a esa condición.

Pero lo suyo no solamente fueron los óvalos de tierra, en los que consiguió sus mayores satisfacciones. También incursionó en el pavimento, donde logró adaptarse con naturalidad a una superficie totalmente distinta.

Su actuación en ese nivel de competencia no fue extensa, pero sí le alcanzó para demostrar en cada salida a un circuito que estaba capacitado para hacerlo sin desentonar.

Tras su retiro como piloto, siguió ligado a las motos, con su propio taller, que se constituyó en el sustento de su vida, que lamentablemente se apagó a los 57 años, el pasado miércoles 13 de diciembre en Rafaela. VHF.