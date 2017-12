LA CGT va al paro mañana si hoy se aprueba la reforma previsional

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La CGT hará un paro nacional de 24 horas este viernes en caso de que la Cámara de Diputados apruebe la reforma previsional hoy jueves, jornada en la que central obrera se movilizará al Parlamento junto a otras expresiones sindicales como las CTA para manifestar su rechazo a la iniciativa.Así lo anunció Juan Carlos Schmid, uno de los miembros del triunvirato de conducción de la CGT, al dar un conferencia en la sede de la calle Azopardo, minutos después de una reunión de Consejo Directivo que se convocó de urgencia, luego de que el oficialismo decidiera adelantar para este jueves el tratamiento del proyecto de reforma previsional en la Cámara baja, que en caso de aprobarla la convertirá en ley.El dirigente precisó además que este jueves la CGT se plegará a la jornada de movilización convocada por ambas CTA y otras organizaciones sindicales para reclamarle a los diputados que no voten a favor de la medida."Le están metiendo la mano en el bolsillo a los activos y a los jubilados. La reforma previsional la rechazamos de plano", señaló Schmid, quien además remarcó que la CGT sabe que "hay un acuerdo a nivel gobernaciones y en el Senado" (donde ya fue aprobada), pero advirtió que la central obrera "naturalmente no lo comparte".La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma también resolvieron convocar a un cese de actividades, concentración y marcha al Congreso de la Nación para este jueves "en repudio" al proyecto de ley de reforma previsional, que implica un cambio en la fórmula por la cual se calculan los aumentos automáticos de los haberes de los jubilados."La pretendida ´reforma previsional´ impulsada por el Gobierno no es más que una brutal ofensiva contra nuestros mayores a quienes busca arrancar más de 100.000 millones de pesos mediante una ley del Congreso de la Nación", advirtieron en un comunicado firmado por Pablo Micheli y Hugo Yasky.Según informaron la concentración será a las 14:00 en la esquina de San José y Avenida de Mayo "para marchar pacíficamente a la sede del Congreso de la Nación" y allí se sumarán también los gremios de la CGT.Se tratará del segundo paro general de la CGT contra la gestión macrista luego del realizado en abril pasado, cuando la medida de fuerza se sintió con fuerza en todo el país por la adhesión monolítica de los gremios de ambas centrales y la influencia de piquetes y la falta de transporte."La CGT se declara en estado de sesión permanente. Lo que implica que estará acompañando y avalará la movilización al Congreso que harán otras expresiones sindicales. Además se decidió hacer un paro de 24 horas después de que se apruebe la ley en el Congreso", anunció Schmid.En la conferencia el también presidente de la CATT estuvo acompañado por su colega de la conducción tripartita Carlos Acuña y por otros integrantes del Consejo Directivo como Omar Maturano, Rodolfo Daer, Francisco Gutiérrez, Julio Piumato y Sergio Romero, mientras que el restante miembro del triunvirato, Héctor Daer, no participó debido a que se encontraba fuera del país.Como el Gobierno adelantó el tratamiento del proyecto, la CGT decidió hacer lo mismo y convocó de inmediato al Consejo Directivo y definió las medidas a adoptar, cuando el plan original era hacer una reunión de "mesa chica" este jueves y recién hacer el encuentro ampliado el martes de la semana próxima.Por su parte, Micheli cuestionó que la CGT haya decidido parar el viernes y no un día antes como las CTA: "El paro debe ser el jueves, el viernes la ley ya se habría aprobado", planteó el dirigente en declaraciones al canal C5N.En tanto, los estatales de ATE, que se alejaron de la CTA Autónoma que lidera Micheli, también anunciaron un paro para este jueves, que incluía un acampe desde este miércoles por la noche frente al Congreso, mientras que luego se manifestarán frente a sus puertas.