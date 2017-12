Sin atención en ANSeS y paro de los maestros

En la jornada de hoy, diferentes gremios han decidido hacer medidas de fuerza en contra de la Reforma Previsional que encara el Gobierno Nacional y que sería tratada en la jornada de hoy en la Cámara de Diputados.La UDAI de nuestra ciudad, por ejemplo, no tendrá atención al público -ni siquiera a los que tengan turno-. Aunque el personal estará en la oficina de Bv. Lehmann informando acerca de los alcances y el impacto que tendrá esa medida sobre los jubilados, pensionados y los beneficiarios de asignaciones familiares.Desde la Comisión Nacional de APOPS (Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social) se emitió un comunicado en donde se señala: "todos los trabajadores del ANSES manifestaremos nuestro rechazo a la reforma previsional que no solo perjudica a los pasivos sino también y fundamentalmente a los trabajadores activos. Los que no luchen ya no tendrán cabida en APOPS", advierte Leandro Fabre, Secretario General y remarca que "no aceptaremos la estupidez del miedo ni de la traición a los sagrados intereses del ANSeS y de sus trabajadores. Vamos a luchar por lo que es nuestro".Por otra parte, en la jornada de ayer se supo que hoy habrá un paro de los docentes adheridos a AMSAFE, luego de que la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) informa de "un Paro Nacional acompañado de movilización al Congreso Nacional expresando su más enérgico rechazo a la Reforma Previsional que el Gobierno Nacional impulsa e intentará aprobar en la Cámara de Diputados". "Dicha medida de fuerza se llevará a cabo en el marco del plan de lucha votado por el Congreso Extraordinario de la CTERA el pasado 28 de noviembre", señalan en un comunicado emitido ayer."Los Trabajadores de la Educación repudiamos este proyecto de reforma previsional que significará un ajuste a los bolsillos de los jubilados, de los docentes, de los niños, niñas y jóvenes que cobran Asignación Universal por Hijo y un retroceso en los derechos conquistados por el sector docente", agregan y marcan que "tal como expresó nuestra Secretaria General, Sonia Alesso, durante el debate llevado a cabo, el día de ayer, en la Comisión Previsional de la Cámara de Diputados de la Nación: 'La persistencia del pueblo se manifestó en las calles y lo volverá a hacer. Quiero decirles que mienten, están por votar otra gran estafa al pueblo argentino'".Además del paro, CTERA convoca a una concentración a las 14 en Buenos Aires "no sólo a los Trabajadores de la Educación, sino a todos los sectores de la sociedad, a movilizarse para frenar este ajuste".