Sesión del Concejo con el eje en los secretarios

La del mediodía de hoy será una sesión ordinaria en el Concejo Municipal. Pero tendrá algunas cosas de extraordinaria. Es que, inicialmente, será la primera que tenga esta nueva conformación del Cuerpo Legislativo, que asumiera el domingo pasado (como suele suceder con cada recambio, habrá algunas faltas de coordinación, propias de un equipo nuevo). En segundo lugar, se espera polémica por la designación de dos de los tres nuevos secretarios que tendrán los ediles recién arribados.Hasta hace un poco más de una década, los secretarios eran designados por los concejales, sin mayor trámite que una nota a la Presidencia. Pero luego de una pelea a golpes de puño entre Víctor Fardín y el secretario de Rodolfo Enrico, Daniel García -que terminó con mobiliario del Concejo roto-, se tomaron algunas decisiones: en principio, cada concejal tendría su propia oficina y secretario (hasta ese entonces, se compartían) y las designaciones se debían votar. Eso es justamente lo que pasará hoy y en dos hay algún conflictoEl que más ruido trajo es el secretario de Marta Pascual, Bryan Mayer. Es que las declaraciones que publicara el joven en su muro de Facebook el pasado 24 de marzo le han generado un dolor de cabeza a la odontóloga. En aquel momento, había hecho un posteo que muchos entendieron que era una reivindicación para la dictadura militar que dejó 30.000 desaparecidos. Meses después, junto a Sergio Zenklusen, organizaron un debate e intentaron conseguir la declaración de interés municipal por parte del Concejo. Inicialmente, se había conseguido darle despacho. Pero, al momento de tratarlo en el recinto, la presión de las organizaciones de Derechos Humanos y partidos políticos -por aquellas declaraciones- hicieron que volviera a comisión. Finalmente, el debate no se concretó. Hace algunas semanas, comenzó a circular el rumor de que sería el secretario de Marta Pascual. El domingo pasado, antes de la sesión, las agrupaciones de Derechos Humanos se manifestaron en contra de su designación. El martes tuvieron una reunión con la ya concejal: si bien fueron escuchados, la nominación sigue en pie. Hoy las organizaciones estarían presentes en la sesión.LA OPINION pudo averiguar que algunos concejales analizaban la posibilidad de abstenerse en la votación: en principio, están en contra de esa designación, pero entienden que cada edil puede elegir a la persona que quiera. Vale destacar que -en un caso extremo- si todos se abstuvieran y habría un solo voto a favor, se aprobaría igualmente.El segundo de los casos es el de Iván Viotti. Es que es el hermano del flamante ganador de las PASO y las Generales, Leonardo, será el secretario de Alejandra Sagardoy.La presidenta de la UCR local, en diálogo con LT28, indicó que “Iván tiene 33 años, tenía un negocio, está casado, tiene 2 hijos, ahora está por estudiar comunicación. Me parece que limitarlo porque es el hermano de Leo Viotti, no es así, porque fue mi decisión, Leo ni se lo esperaba. Yo lo voy a defender, no lo veo mal, y necesito una persona así al lado mío. Lo defiendo, lo conozco, y nadie me impone nada, quiero que le saquen la responsabilidad a Leo de todo esto”.En este caso, la polémica debería ser menor: hasta la semana pasada, Marcelo Lombardo tenía como secretaria a su hija, Corina, que fue nominada por el bloque del PJ para ser prosecretaria. Incluso, el domingo, al despedirse, el edil gremialista, ponderó a su hija y justificó el hecho de su elección: "si un empresario elige a alguien de su extrema confianza en una empresa, busca a un pariente. A nadie le parece mal. Pero si lo hace un político, sí. Es algo que merece ser debatido por la sociedad", dijo.La tercera persona elegida para ser secretaria es Marcia Tamagnini, que lidera el grupo de padres con TGD y que formara parte de la nómina de Viotti en la interna de Cambiemos. Justamente, será quien acompañe al joven radical.LA SESIONEntre los principales puntos de la sesión ordinaria de hoy, se destaca el pedido de defensa de los legisladores a cooperativas y mutuales, la nominación “Plazoleta Arturo Jauretche” al espacio público lindante al Predio de la Flor y un reconocimiento a la profesora María Inés Vincenti.PRESUPUESTOEn la mañana de ayer, los concejales comenzaron a darle lectura al Presupuesto 2018. En principio, tendrán hasta el lunes para acercar a la presidencia y a la secretaría las dudas de los diferentes bloques para que puedan ser subsanadas en una futura reunión con el Ejecutivo. De acuerdo a las primeras estimaciones de Raúl Bonino, la sesión del 28 de diciembre -la última del año- podría tratarse el proyecto.