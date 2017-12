Marcelo Almada encabeza un nuevo proyecto de MMA

Se denomina artes marciales mixtas (conocidas frecuentemente por sus siglas en inglés, MMA, de mixed martial arts) a la combinación de técnicas provenientes de varias artes marciales tradicionales y modernas con el fin de emplearla para la competición en el deporte de combate, o para la defensa personal no armada. El actual deporte de combate que permite el uso de artes marciales mixtas es el de mayor contacto que existe ya que permite tanto el uso de técnicas para pelear de pie = golpes (striking), puñetazos, patadas, rodillazos, codazos, etc como técnicas para pelear en el suelo = agarres (grappling): derribes, lanzamientos, llaves (luxaciones articulares), estrangulaciones y demás provenientes de una gran variedad de otras disciplinas de combate y/o artes marciales.En los últimos tiempos, la práctica del MMA en Rafaela ha ido creciendo paulatinamente, a tal punto que en la ciudad existen varios gimnasios que se dedican a entrenar esta nueva especialidad que está de moda. En este sentido, uno de los nuevos proyectos que empezó a funcionar desde hace unos 7 meses es el que encabeza Marcelo Almada, más conocido como “Indio Solari”.“Debuté como entrenador de MMA en octubre en Vila. Estoy en esto desde los 39. Di mi primeros pasos en el deporte y me formé de la mano de Walter Ribonetto y en la actualidad, ya con 47 años, debo ser, sin dudas, uno de los luchadores más veteranos del país”, nos contó Almada ayer en su visita a nuestra Redacción.El motivo no fue para contarnos su trayectoria en este deporte, sino más bien para invitar a todos aquellos interesados que se quieran sumar a esta nueva iniciativa, que tiene un fin social más que importante. “Queremos que los chicos y chicas mayores de 13 años que quieran practicar algún deporte y no cuenten con los medios económicos suficientes para poder hacerlo, se sumen con nosotros sin ningún tipo de costo alguno. Todos serán bienvenidos, ya que los entrenamientos son al aire libre, sobre calle Woodgate al 2671 del barrio San José, de lunes a viernes de 19:15 a 20:30. Actualmente no contamos con elementos de entrenamiento, pero otro de los objetivos que tenemos es poder conseguirlos para perfeccionar aún más las prácticas. El MMA o lucha en jaula, es una lucha callejera perfeccionada pero con reglas, como todo deporte. Y en base a esto, también les inculcaremos valores humanos a todos aquellos que quieran sumarse a colaborar con este proyecto”, destacó Almada.Acerca de su actualidad, el Indio nos comentó luego que “el fin de semana pasado estuve compitiendo en Morteros, donde perdí en un fallo un tanto polémico. Y me acompañaron dos alumnos míos que tuvieron una buena performance más allá de los resultados. Uno es Darío Aquino, de 24 años, quien pudo ganar, mientras que su hermano David (31) sumó una derrota. No caben dudas que esto es un buen incentivo como para poder competir en la terna de MMA. Por eso, queremos que en el futuro la gente del municipio nos tenga en cuenta”.Por último, los tres deportistas, debido a sus buenas prestaciones, fueron invitados a participar de una velada de MMA que se llevará a cabo en la segunda quincena de febrero en Perico, Jujuy. “Estamos trabajando para llegar de buena manera a ese festival, donde iremos a hacer lo mejor posible. También estamos buscando algunos auspicios que nos puedan dar una mano para costear los viajes”.Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3492-15251281, al facebook ‘Indio Solari’ o en instagram ‘soy_redondo’.