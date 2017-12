Hernán Bravo es Juez Internacional

A comienzos de este mes, en el marco del campeonato Panamericano femenino, se produjo un hecho trascendente para el ámbito de las bochas de nuestro medio. Sumado al acontecimiento importante de la obtención de la medalla de bronce por parte de la jugadora Morella Triverio en la modalidad Tiro de Precisión, desde el arbitraje se nombró a Hernán Bravo como Juez Internacional.Para conocer un poco más de la trayectoria del árbitro que fue reconocido en un torneo continental, en el contacto nos manifestó que "mis comienzos con las bochas fueron en mi Vila natal por el año 2006. Mi hermano y un grupo de jóvenes decidieron reabrir el club de pueblo que llevaba unos cuantos años cerrado, hacen una cena de inauguración y me piden que los ayude. Ese fue el punto de partida", relató en su introducción.Posteriormente, acotó que "empecé a jugar en el club y pronto salimos a jugar a todos los pueblos y ciudades de la zona. En el año 2007 la Asociación Zonal Sunchalense, a la cual pertenecía Vila, necesitaba árbitros de bochas. Me hicieron la propuesta y acepté, ahí comenzó mi carrera primero dirigiendo como Juez Aspirante durante un año, para luego ser nombrado Juez Provincial de bochas".En el recorrido hasta la satisfacción más importante recibida en Entre Ríos, mencionó que "dirigí en toda la provincia torneos locales y provinciales, en el 2010 me llega la citación para rendir como Juez Aspirante a Nacional, en Ceres en un torneo Argentino Juvenil, el cual aprobé satisfactoriamente. En abril del 2011 me vuelven a convocar como Aspirante a Nacional, esta vez el destino fue Bahía Blanca. Fue una experiencia muy linda junto a colegas de todo el país, vuelvo a rendir satisfactoriamente y en mayo soy nombrado Juez Nacional. Ahí comencé a dirigir torneos Nacionales en Córdoba, La Pampa, Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán, Chaco, Santa Fe y otras provincias".En cuanto a lo más cercano en el tiempo, relató que "en noviembre me convocan a dirigir el Panamericano de Damas en Concepción de Uruguay. Este torneo se jugó en la especialidad Zerbin, que se juega en canchas de alfombra con arena, y bochas de bronce de 1 kg de peso. Esta especialidad se está empezando a jugar en Argentina, ya que hay muchas posibilidades que en el 2024 las bochas lleguen a los Juegos Olímpicos que se realizarán en Francia, un país potencia en bochas".Del 27 de noviembre al 3 de diciembre fue el mencionado Panamericano, en el cual se dio la visita de Henry Escalier y Guy Hanin, de Francia, los cuales dictaron un curso Arbitral y también para Entrenadores de Zerbin. "Ahí fui nombrado Arbitro Internacional, lo máximo que se puede aspirar en este lindo deporte. Nuestro trabajo consiste en verificar que las bochas sean correctamente jugadas sin pisar la línea máxima, dar un fallo con respecto a una jugada o a un bochazo, controlar vestimenta de los equipos que tiene que ser igual, tanto en diseño como en color, medir un punto cuando es dudoso y llevar una planilla de juego, entre otras tareas".Seguramente, a partir de esta importante designación, a Bravo se le abrirán nuevas oportunidades de asistir a eventos de trascendencia dentro de este deporte.