La cumbre de la OMC cerró con sabor a poco

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) terminó ayer sin acuerdos de trascendencia, admitió el director general del organismo, el brasileño Roberto Azevedo, durante la sesión plenaria de clausura, en la que calificó estos resultados como una "decepción".Azevedo dijo que los países y negociadores "no pudieron ponerse de acuerdo en resultados sustantivos" y remarcó que la imposibilidad de cumplir plazos en algunas negociaciones genera una "decepción especialmente amarga" pese al "trabajo con ahínco" de todos los negociadores.El director de la OMC señaló que "es decepcionante pero no desistiremos", al señalar que la reunión realizada por primera vez en el país no permitió acuerdos concretos en los mayores temas del comercio mundial, entre ellos el freno a los subsidios agrícolas.La reunión dejó como saldo un compromiso para discutir acciones y otro para reglamentar el comercio electrónico, señaló Susana Malcorra presidenta de la Conferencia al presentar los resultados. Malcorra también participó en la presentación de la declaración "Mujer y Comercio" en el cierre de la 11º Conferencia Ministerial de la OMC.El gobierno argentino tampoco pudo lograr el anuncio del acuerdo de entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que se postergó para el año próximo.Entre los consensos alcanzados figuró el de 70 países que adscribieron a una mesa de trabajo conjunto sobre e-commerce, otros 87 naciones crearon el grupo de "Amigos de las Mipymes" para buscar la forma de traducir su peso en la economía en el comercio internacional y buscar que la OMC lo reconozca como grupo de trabajo oficial.Otros 70 países se comprometieron a formar un equipo de trabajo el acuerdo sobre Agricultura y la cartelización del algodón se sabía que era una misión imposible de lograr y la cumbre era la fecha límite para resolver otro de los puntos clave del área Agricultura como las distorsiones al comercio que generan los subsidios a las compras de alimentos para distribuirlos, sin que se lograra consenso.El acuerdo sobre pesca tampoco logró un consenso por la oposición de India al documento promovido por la mayoría de los países involucrados en la discusión.