David Byrne vendrá al país

NUEVA YORK, 14 (AFP-NA). - El rockero David Byrne realizará una gira a partir de marzo de 2018, su proyecto más "ambicioso" desde el filme de 1984 "Stop Making Sense" con su banda Talking Heads, que le llevará a Estados Unidos, Chile y Argentina, entre otros países."Stop Making Sense", dirigido por el entonces poco conocido Jonathan Demme, se convirtió en un clásico de las películas de conciertos con su brillante narración sin adornos de los rockeros tocando canciones como "Psycho Killer" y "Burning Down the House.".Byrne, un escocés que vivió durante años en Nueva York, dijo que en su próxima gira aparecerán músicos moviéndose por un escenario básico y sin plataformas, sin engranajes y sin un equipo de gente oculto en una esquina."Con todo el mundo moviéndose, me he dado cuenta de que hace falta un escenario completamente despejado", escribió Byrne en Facebook el martes."Este es el espectáculo más ambicioso desde los conciertos que fueron grabados para la película Stop Making Sense, así que crucemos los dedos", anunció.Byrne inaugurará su gira el 3 de marzo en el histórico Teatro Count Basie de Nueva Jersey, y de ahí viajará a otras ciudades de la costa este estadounidense.Como parte del tour el artista actuará también en los festivales Lollapalooza de Chile y Argentina (16, 17 y 18 de marzo), y de Sao Paulo (23, 24 y 25 de marzo), así como en el Bilbao BBK Live 2018 (12, 13 y 14 de julio) en España y el Roskilde de Dinamarca (30 de junio y 7 de julio).Byrne señaló que en la gira interpretará temas nuevos y antiguos, y que pensaba lanzar un álbum en 2018, el primero desde su "Love This Giant" de 2012, una colaboración con la rockera indie estadounidense St. Vincent.Talking Heads se disolvió a comienzos de la década de 1990, pero Byrne mantuvo una carrera prolífica, incluyendo un trabajo como compositor y autor de películas, y creó el sello Luaka Bop, que fue muy influyente para llevar artistas africanos, brasileños y de otras latitudes a una audiencia más amplia.