Dos nuevos casos de estafa en nuestra ciudad

Un nuevo caso de estafa se dio ayer en nuestra ciudad a través del famoso "cuento del tío". Esta vez se lo hicieron a un señor de 63 años, que recibió un llamado a su teléfono fijo, donde una voz femenina se hizo pasar por su sobrina, María Belén, según relató el señor. La misma le dijo que se encontraba en el banco, y que él debía entregar todos sus billetes de $ 100 y sus dólares, ya que los iba a cambiar.Mientras esta mujer aguardaba en línea, llega otra persona a su domicilio, al cuál lo desconoce. Lo observó muy formal, y le expresó un código. El abuelo le entregó un sobre color beige con la suma de ocho mil pesos y dos mil ochocientos dólares.Lo mismo pasó con una jubilada de 83 años, residente en calle Las Heras. Recibió también una llamada telefónica de quien se hizo pasar por su hijo Pablo. Este le dijo que busque la plata y le pase la numeración de los mismos, para poder cambiarlo en el banco, porque esos billetes iban a dejar de circular, a lo que ella le pasa la numeración de 4 dólares, Pablo preguntaba si solo tenía eso, ella le dice que no tenía nada.Es entonces que le dice, que más tarde la llamaría, corta la comunicación, pero no volvió a llamar.En Manera y J. V. González, un móvil de la GUR resultó apedreado por dos hombres, tomando intervención personal de GNA, quien procedió a la aprehensión de un joven de 20 años de edad, instruido, de ocupación albañil. En tanto, el restante, de 15 años de edad, se definió como un estudiante, siendo este entregado en el lugar a su progenitora.En tanto, el otro fue trasladado hasta esta sede policial que luego de finiquitar diligencias procesales para con el mismo y por así haberlo ordenando la Fiscal Mirna Segre recuperó su libertad. Intervine Fiscalía 5 y Sub Secretaría de los derechos de niños, niñas, adolescentes y familia Delegación Oeste por los delitos de daño y desobediencia NP y punibles.