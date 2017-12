Inician el análisis del proyecto del presupuesto en el Concejo

En la mañana de ayer se realizó la reunión de comisión del Concejo Municipal, recibiendo la visita de Marcelo Warnes, representante de la organización "Soka Gakkai Internacional", de origen budista que trabaja por la paz, la cultura y los derechos humanos, teniendo presencia en 192 países.En la oportunidad, se trató la distinción Daisaku Ikeda, japonés nacido en Tokio el 2 de enero de 1928, existiendo consenso entre los concejales para que el proyecto sea tratado en la sesión ordinaria de este jueves, cuyo horario de las 13 fue ratificado ayer. "Esta distinción generará recursos y actividades", destacó el flamante presidente del Cuerpo legislativo Raúl "Lalo" Bonino, en una entrevista con este cronista de LA OPINION. En la sesión de mañana también se tratará sobre tablas la aprobación de los secretarios para cada uno de los ediles y así iniciar los legajos y las liquidaciones.A partir de esta mañana a las 8 horas empezará a analizarse el proyecto del Ejecutivo sobre el presupuesto 2018, con la lectura de su contenido, en la que seguramente emergerán dudas e interrogantes durante el encuentro. "En lo personal tengo dudas sobre la construcción de precios porque no está esclarecido, pero creemos que será votado en la sesión del 28 de diciembre", agregó el edil macrista.-Ayer (por anteayer) me preguntaba mi novia si estaba contento, creo que el momento de alegría ya pasó, ahora llega el momento de la responsabilidad, de tomar el toro por las astas y seguir adelante. Los dos primeros días fueron con varias reuniones, con modificaciones previstas en el mediano plazo sobre lo administrativo y la utilización de nuevas tecnologías dentro del Concejo, reuniones con los vecinos y tratando de articular con el personal del Cuerpo cuáles serán los criterios de trabajo a futuro y poner la impronta que uno tiene.-La idea es convertirnos en un socio estratégico del Intendente, salir a reclamar en conjunto aquellas cosas que sean necesarias en los niveles local, provincial y nacional; trabajar mancomunadamente más allá de pertenecer a otro espacio político para acompañarlo, pero vamos a estar en la vereda de enfrente en aquellos temas que se pueden hacer de una manera diferente y mejor. Despuésdel reacomodamiento del Ejecutivo, darle este voto de confianza en función de los resultados que se vayan dando y plantear aquellos reajustes como recomendación.-Uno de los temas tiene que ver con la seguridad y es transversal a los diferentes niveles del Estado, la falta de voluntad y pasividad del ejercicio de la autoridad que se da desde el Ejecutivo, por ejemplo el tránsito y lavacoches, con el incremento de hechos de conflicto y violencia en la plaza 25 de Mayo. Uno de los planteos graves es la falta de diálogo del Intendente con el Concejo, donde a la sociedad se les plantea planes de repavimentación y reestructuración, pero no sabemos cuáles son los mismos, cuál es la planificación y el norte para poder acompañarlo; en una conferencia de ciudades inteligentes del 2030 el Intendente hace referencia a la planificación, pero no sabemos cuál es. Los reclamos de los vecinos con respecto a la falta del cortado de malezas y de la poda son constantes.-A nivel personal tengo vínculos con gente de Vialidad nacional, ellos plantean que el recambio del proyecto ha generado algunas trabas, por eso no se da velocidad que uno quiere, en la variante se está trabajando no es tan visual como ver los trabajos sobre la ruta 34; siempre nos pusimos a disposición del Intendente, desde principio de este año planteamos que nos muestren todo lo solicitado al Ejecutivo nacional y nunca hemos recibido nada. Hay un plan de 612 viviendas que lo he pedido varias veces al Ejecutivo y al Instituto Municipal de la Vivienda, pero todavía no nos han acercado nada. No sé si será por miedo, por falta de costumbre de trabajar con la oposición o simple egoísmo.-Tienen que ver con la cantidad de fondos que se van a destinar como la incorporación de tecnología para la seguridad, la distribución de utilización de automóviles, con lo social. A nivel personal, es una mirada más técnica en la construcción del presupuesto y a cada uno de los precios referenciados en el proyecto de ordenanza. Si vamos a un banco, como está presentado hoy el presupuesto, a pedir estos fondos nadie nos da un peso porque no tenemos una construcción de precios. ¿Cómo llegamos a ese número que está estipulado ahí? Reclamo al Ejecutivo la profesionalidad a la hora de presentar el presupuesto y debe ser presentado también de manera digital para incorporar las construcciones de precios que exigimos: cuánto se va a pagar al personal, la utilización de materiales o el pago de viáticos.