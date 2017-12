Pablo Novara habló de su segundo Dakar

FOTO JORGE BARRERA HOMBRE Y MAQUINA. Pablo Novara y el Can Am que utilizará en el Dakar.

Después de haber concretado la presentación de su segundo Dakar en la localidad de Bauer y Sigel, sin duda, su lugar en el mundo, Pablo Novara, trasladó sus sensaciones a Rafaela.Anoche, durante una reunión de prensa desarrollada en uno de los salones de la firma Amiun (concesionario oficial Toyota en esta ciudad), el piloto expuso, durante un extenso pero muy interesante monólogo, todo lo referido a la experiencia dakariana que vivirá a partir del mes de enero.Pablo, que en la edición 2017 no pudo completar el recorrido, se ilusiona con poder hacerlo en esta oportunidad. "La carrera se largará el 6 de enero en Lima (Perú) y después de completar aproximadamente 9.000 kilómetros está previsto el arribo a Córdoba para el sábado 20 de ese mes", reseñó.Señaló que "la número 40 será una edición muy particular y sin duda planteará mayores exigencias, porque habrá cinco etapas íntegramente de arena, donde las dunas generarán muchísimas dificultades en los caminos peruanos".Agregó más adelante que "la navegación, en ese tipo de superficies, es muy compleja, como lo serán la altura y las temperaturas extremas en los distintos tramos que vamos a transitar a lo largo de dos semanas, que incluyen apenas un día de descanso en la ciudad de La Paz".Pablo confió que "en este segundo Dakar llego mejor preparado en lo físico, como así también en lo mental, dos aspectos que son importantes, pero que se deben completar perfectamente; además, creo haber aprendido de la experiencia pasada, como para corregir los errores y potenciar los aciertos".El oriundo de Bauer y Sigel reconoció sentirse "muy cómodo en el equipo de Daniel Mazzucco, una persona que sabe muy bien de qué se trata por haber participado en varias ocasiones de la competencia; ahora, potencialmente estamos más fuertes en todos los aspectos técnicos y mecánicos; somos conscientes de la dureza de la carrera, pero llegaremos muy bien".Pablo reconoció, en un pasaje de su monólogo, que "mi sueño era poder correr alguna vez un Dakar; nunca perdí de vista esa posibilidad y en enero lo pude hacer realidad; mi objetivo para el próximo es poder llegar el 20 de enero a Córdoba; me preparé a conciencia y voy a dejar todo para responder a las personas y a las empresas que confiaron en mí".En otro momento, rescató "el apoyo incondicional de mi familia y de mucha gente que se fue identificando con el proyecto; hoy, me siento reconocido, no solamente por la gente de mi pueblo y de la región; también sé que buena parte de la provincias de Santa Fe y Córdoba van a estar pendientes de todo lo que yo pueda realizar en el Dakar".El "cuatri" -que fue exhibido anoche- saldrá el próximo lunes hacia Perú, en tanto que Pablo viajará por vía aérea, de Córdoba con destino a Lima, el 2 de enero, a solo cuatro días del inicio de la gran aventura.