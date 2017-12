La política empieza a mirar el año 2019

"El 2019 está mucho más cerca de lo que pensamos", vislumbró la flamante diputada nacional Alejandra Rodenas, para entusiasmar con la arenga esperanzadora "y vamos a volver", al nutrido grupo de dirigentes peronistas que asistieron al relanzamiento formal del Nuevo Espacio Santafesino.Mientras ello ocurría, el senador radical NEO por el Departamento San Justo Rodrigo Borla, anunciaba en una radio local que abandonaría el bloque oficial NEO para conformar un espacio unipersonal llamado "UCR Raúl Alfonsín", siempre dentro del FPCyS, aclaró.A todo esto, el Gobernador anunciaba el día de la toma de juramento a los cuatro nuevos ministros de su gabinete el relanzamiento del FPCyS, con la posibilidad inclusive del cambio de nombre; a la vez que presagiaba un futuro "aún verde" para la reforma constitucional.Tres sucesos políticos con desencadenantes proyecciones a futuro en tan solo 24 horas y a dos semanas de terminar el año.El FPCyS convocó para este jueves a las siete de la tarde a un "Encuentro para pensar juntos el futuro de nuestra Provincia", esgrima literaria que cobija lo revelado por el Gobernador: relanzar el Frente con la consigna, según el gobernador Miguel Lifschitz de "hacer un encuentro grande con invitados especiales para repensar el futuro cercano y más lejano. Las fuerzas políticas tenemos que ser autocríticas, mirar para adelante, tener la capacidad de reinventarnos. La sociedad nos pide eso" señaló para agregar que "tenemos que tener la capacidad para tener nuevas ideas, ampliar nuestras representaciones, sumar miradas. Sentimos optimismo en el Frente después de las elecciones, a pesar de los resultados que no en todos los casos fueron buenos".El movimiento radical que preside el ministro Maximiliano Pullaro está -desde hace tiempo- en una etapa de reacomodamientos geológicos. Primero fueron los senadores sureños Lisandro Enrico, Germán Giacomino y Hugo Rasetto, quienes armaron el sub bloque "Frente Progresista Sur". Ayer el sanjustino Rodrigo Borla anunció que en febrero formará su propio sub bloque unipersonal "UCR Raúl Alfonsín" (a principio de este año Borla junto a Marcón ya pensaban escindirse del bloque que forman junto a Felipe Michlig).De esta manera, el año que viene NEO tendrá tres sub sectores parlamentarios: El "originario" que preside Felipe Michlig junto a Orfilio Marcón; Frente Progresista Sur y UCR Raúl Alfonsín.Rodrigo Borla había manifestado su disconformidad con ciertas expresiones críticas hacia los senadores de la ahora ministra de la Producción Alicia Ciciliani; hecho que ya fue superado. Un dato: la decisión del senador sanjustino no tomó por sorpresa al Gobernador Lifschitz.Un sector del peronismo se entusiasma con la candidatura a gobernadora de Alejandra Rodenas para regresar al poder provincial en el año 2019. Lo hizo saber este martes en el relanzamiento del Nuevo Espacio Santafesino, que cobijó precisamente la candidatura de Rodenas en las primarias de agosto de este año, con la presencia de casi un centenar de dirigentes de los foros de intendentes y presidentes de comunas y media docena (de los 11) senadores.Para cualquier observador político, esta reunión podría significar la clausura por parte del peronismo del intento de reformar la Constitución de Miguel Lifschitz; aunque el miedo escénico de un futuro triunfo de Cambiemos en el 2019 podría hacer confundir cualquier análisis. No por nada, en cada uno de los discursos el común denominador era "nuestro límite es Cambiemos" (no el FPCyS)."Con el peronismo nunca se sabe, cuanto más es no, por ahí es más sí", reflexionaba un dirigente socialista, confiado en que no está muerta la posibilidad de reformar la Constitución. Por lo pronto, el gobernador Lifschitz prefiere bajar el nivel de ansiedad proclamando que la reforma "esta verde". Hasta marzo tiene tiempo para darla por muerta.