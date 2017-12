Atlético y Unión, clasificados

A pesar de que hace pocos días finalizó la edición del 2017 con River alzando el trofeo en Mendoza tras vencer a Atlético Tucumán por 2 a 1, la Copa Argentina ya comenzó a palpitarse. Claro, la del año entrante. Y en esa sintonía, ya se confirmaron los primeros clasificados: 48 equipos del Consejo Federal (32 del Federal A y 16 del B) garantizaron su participación en la fase preliminar de la competencia, la cual iniciará en enero del 2018.Cabe señalar que serán ocho los clubes del Federal A y cuatro del B los que se meterán en el cuadro principal de la Copa tras disputar, cada categoría, dos rondas eliminatorias con partidos de ida y vuelta.¿Cuáles son las instituciones que ya se metieron en el certamen? Son estas:Villa Mitre (Bahía Blanca), Ferrocarril Oeste (General Pico), Alvarado (Mar del Plata), Cipolletti (Río Negro), Independiente (Neuquén), Deportivo Roca (General Roca), Sansinena (General Cerri) y Rivadavia (Lincoln).Gimnasia (Mendoza), Estudiantes (Río Cuarto), Sp. Desamparados (San Juan), Juventud Unida Universitario (San Luis), Deportivo Maipú (Mendoza), San Lorenzo de Alem (Catamarca), Huracán Las Heras (Mendoza) y Unión (Villa Krause).Central Córdoba (Santiago del Estero), Sp. Belgrano (San Francisco), Defensores de Belgrano (Villa Ramallo), Douglas Haig (Pergamino), Gimnasia (Concepción del Uruguay), Defensores (Pronunciamiento), Unión (Sunchales) y Sportivo (Las Parejas).Sarmiento (Resistencia), Crucero del Norte (Misiones), Gimnasia y Tiro (Salta), Chaco For Ever, Altos Hornos Zapla (Jujuy), Juventud Antoniana (Salta), San Jorge (Tucumán), Sportivo Patria (Formosa).Achirense (Entre Ríos), Atlético San Jorge (Santa Fe), Camioneros (Buenos Aires), Central Norte (Salta), Deportivo Rincón (Neuquén), Ferrocarril Sud (Olavarría), Huracán (Mendoza), Independiente (Chivilcoy), Pellegrini (Salta), Racing (Córdoba), Racing (Olavarría), San Martín (Formosa), Sarmiento de Leones (Córdoba), Sol de América (Formosa), Sol de Mayo (Río Negro) y Sportivo Peñarol (San Juan).Además, cabe destacar que en lo que respecta a las categorías de Ascenso directamente afiliadas a AFA también hay algunos equipos que ya sacaron pasaje a la Copa Argentina 2018. En la B Nacional, por ejemplo, hay cinco casos confirmados (clasifican los 12 mejores ubicados al cierre de la fecha 13, que se juega en la primera semana de febrero): Villa Dálmine, Agropecuario,-terminó el año como único puntero-, Juventud Unida de Gualeguaychú y Almagro.En la Primera B, el líder UAI Urquiza también está adentro y Estudiantes de Buenos Aires, el escolta, quedó a un paso.¿En la C? Aún no está resuelta ninguna clasificación pero, empatando este martes ante Dock Sud, el puntero Defensores Unidos de Zárate también entra a la Copa Argentina.La Primera D, por su parte, ya tiene un club confirmado: el líder Victoriano Arenas. Pero ojo: Central Ballester quedó a un paso de también meterse en el torneo más federal del país. ¿Qué debe ocurrir para que eso pase? Aguardar que Lamadrid no gane por diferencia de ocho tantos ante Yupanqui (juegan el 17 de diciembre).