Fiscales Martí y Apullán se defienden de acusaciones

Néstor Oroño, abogado de los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí, aseguró que sus clientes, imputados por pedir la intervención del teléfono del ministro de Seguridad provincial Maximiliano Pullaro, "desconocían quién era el titular de la línea", y calificó de "imprudentes" las declaraciones del secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Pablo Cococcioni quien dijo que "hubo mala fe" por parte de los funcionarios.Asimismo -según consignó La Capital de Rosario-, el abogado explicó que en el momento de pedir las intervenciones telefónicas "desconocían quién era el usuario" pero sí sabían que "se trataba de un alto funcionario". Y explicó que "los números de teléfono no tienen ningún tipo de indemnidad o exclusión por tratarse de funcionarios públicos".Sobre las escuchas telefónicas que se realizaron en el marco de la investigación al jefe de la Unidad Regional V de Rafaela, el comisario Adrián Rodríguez, aseguró que fue el juez quien "dispuso la intervención", y que cuando le hicieron el pedido hablaron "de un alto funcionario"."No sé si a tener conocimiento del rango, pero sí que se trata de un alto funcionario. Y le explican que el pedido era porque existía la hipótesis delictiva que ameritaba la apertura de la investigación", agregó.Oroño aseguró que "pretender enjuiciar y descalificar a los fiscales por lo que son sus criterios investigativos me parece un total desatino. Sobre todo tratándose de dos fiscales que demostraron un alto grado de compromiso e independencia. No podemos cambiar el eje. Hoy queremos poner el foco en la actividad de los fiscales y nos hemos olvidado del hecho que llevó a los fiscales a investigar".También reveló que "cuando comienzan a tener el detalle de las conversaciones toman conocimiento de que era el teléfono del ministro" y aclaró que se continuó con la investigación "porque se sospechaba que se estuviese cometiendo algún acto con apariencia de delito", indicó.