Macri presentó el "Plan de Derechos Humanos"

BUENOS AIRES, 13 (NA).- El presidente Mauricio Macri presentó ayer un amplio "Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos" y afirmó que "las políticas de Memoria, Verdad y Justicia" por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura están "garantizadas", aunque también incluyó en la iniciativa el acceso a cloacas, el agua potable, la educación, la inclusión y la lucha contra la pobreza y la discriminación.

"Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, incluidas en este plan, así como las políticas reparatorias, todos los derechos de inclusión, no discriminación e igualdad están garantizados y son un sello distintivo de las políticas públicas del Estado argentino. Son derechos humanos que debemos avalar y proteger, pero no son los únicos", sostuvo el mandatario.

En el Museo Casa Rosada, el jefe de Estado amplió el concepto de derechos humanos e incluyó algunas necesidades de "este siglo, como recibir una educación de calidad, tener las mismas oportunidades que los demás, contar con agua potable y cloacas, con energía que no contamine, hacer ciudades y comunidades sostenibles, que sea delito atentar contra el ambiente".

En ese sentido, el líder del PRO señaló que esos "son algunos de los desafíos que hay por delante", que apuntarán a ser solucionados con esta iniciativa que "enfrenta los desafíos de esta era".

Ante ese punto, un día después de que el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA difundiera que el 31,4 por ciento de los argentinos viven bajo la línea de pobreza, planteó: "La pobreza es inaceptable".

Acompañado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, Macri destacó que el lanzamiento del plan es "un paso histórico" para el país y recordó: "Desde 1993, hace 24 años, que los organismos internacionales le vienen pidiendo a nuestro país la puesta en marcha de este plan plan. Sin embargo, hasta ahora la Argentina no había dado una respuesta a este pedido".

El Presidente definió a la iniciativa de "243 compromisos prioritarios" como "una hoja de ruta para un nuevo paradigma", al tiempo que explicó que "es el resultado de escuchar ideas y recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y comités que se especializan en la materia".

El plan está basado en cinco ejes específicos: Inclusión, no discriminación e igualdad; Seguridad pública y no violencia; Memoria, verdad, justicia y políticas reparatorias; Acceso Universal a Derechos; y Cultura Cívica y compromiso con los derechos humanos.

En la presentación se pudo ver al líder de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz; Nilda Sosa y María Luján Rey, familiares de víctimas de las tragedias de Cromañón y Once, respectivamente; entre otros.

Por su parte, Garavano remarcó que el plan "marca un antes y un después en el abordaje integral de los derechos humanos" y subrayó la necesidad de mirarlos "no sólo hacia el pasado, como se ha hecho, sino también hacia el futuro y hacia el presente".