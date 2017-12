Atlético de Rafaela cerró el año en la cima de las posiciones de la B Nacional, consiguiendo un triunfo que necesitaba para seguir dándole crédito a su sueño de ascenso, si bien queda la mitad del torneo, el primer objetivo planteado era terminar este 2017 en las primeras colocaciones. Lo hizo.“Jugamos ante un equipo difícil, duro, pero me parece que fuimos justos ganadores”, señaló en sus primeras declaraciones el goleador de la noche, Jorge Velázquez.El mediocampista de la “Crema” volvió a marcar por duplicado después de unos años, la última vez había sido en octubre del 2015 vs Estudiantes y jugando para Belgrano. También para el “Pirata” y en el Monumental de Alberdi supo anotar dos tantos, ante Atlético en el triunfo cordobés por 3 a 1 en la temporada 2012/2013 de la BN (el gol de la Crema lo había marcado Lucas Bovaglio). “Creo que la última vez que hice dos goles fue acá, contra Atlético”, apuntó Velázquez entre risas, y sumó: “Lo importante es que sirvió para dejar el triunfo en casa que es lo que queríamos”. Velázquez también le había dado el triunfo a Aldosivi (2007/2008) en Rafaela.Velázquez, uno de los más resistidos de estas primeras 12 fechas, fue el segundo cambio en el cotejo del domingo ante Flandria y la gente le dio su reconocimiento.“Se que no fue mi mejor campeonato pero uno trabaja para lo que decida el técnico y él me sigue dando la confianza y tuve la suerte de convertir así que me voy contento por eso también en lo personal”, confesó Velázquez.Con 22 puntos, seis triunfos, cuatro empates y sólo dos derrotas Atlético se fue a las vacaciones en lo más alto de la tabla. “Sabíamos cuando arrancó el torneo que teníamos que estar peleando, la idea era terminar de la mejor manera posible, estando ahí en el pelotón, se dieron todos los resultados y quedamos punteros, tampoco hay que pensar más allá, sabemos que todavía falta un montón pero estamos por el buen camino”, contó el nacido en Vera.La victoria ante el “Canario” fue 4 a 1, pero la visita se puso arriba en el marcador y el conjunto de Bovaglio se supo recomponer y lo pudo dar vuelta antes de terminar la primera mitad. Clave. “Pegamos en los momentos justos, ellos habían hecho el gol y al poco tiempo lo pudimos empatar y dar vuelta, la verdad que sabíamos que iba a ser un rival duro, complicado, estuvimos bien plantados y fuimos merecedores del triunfo”, analizó y cerró Velázquez.