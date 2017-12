Primo de Néstor Kirchner tenía una fortuna en una caja de seguridad

BUENOS AIRES, 12 (NA).- Por orden del juez federal Julián Ercolini se abrió ayer en la ciudad de Río Gallegos una caja de seguridad perteneciente a Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente, en la que hallaron más de 80 mil dólares, 239 mil pesos y joyas.La caja de seguridad pertenecía a una sucursal del Banco Santa Cruz en la capital provincial y la medida fue adoptada en el marco de la causa por presunto fraude con la obra pública durante el Gobierno de Cristina Kirchner. Puntualmente, encontraron 80.900 dólares, 239 mil pesos y joyas, indicaron fuentes judiciales a NA.En el mismo operativo se abrió otra caja a nombre del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, detenido en el penal Marcos Paz por otras dos causas judiciales, aunque allí sólo encontraron papeles y elementos sin valor. La apertura había sido pedida por los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes además habían reclamado afectar los bienes de los imputados a los embargos dictados en esta causa, en la que además se encuentra procesada la ex presidenta Kirchner.Carlos Kirchner era ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y está procesado por presunto fraude en la concesión obra pública en perjuicio del Estado Nacional durante el Gobierno de Cristina Kirchner, a través del supuesto direccionamiento a favor del empresario Lázaro Báez.El pasado 28 de noviembre, por orden de Ercolini también se habían abierto un total de siete cajas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires pertenecientes a De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López y a Carlos Kirchner.En el caso de De Vido encontraron su título universitario y 90 mil dólares, mientras que las cajas de López estaban vacías y en las pertenecientes al primo del fallecido expresidente sólo encontraron banditas elásticas.Las medidas buscan hacer efectivo el embargo que se trabó en la causa por 10.000 millones de pesos sobre cada uno de los procesados, entre ellos Cristina Kirchner, De Vido, López, Carlos Kirchner y Báez.El mes pasado, luego de que la Cámara de Casación confirmara los procesamientos, la Oficina Anticorrupción pidió al juez Ercolini que eleve a juicio oral la causa: para la OA, todos ellos formaron parte de "una asociación ilícita destinada a apoderarse ilegítimamente de fondos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015", a través de la Dirección Nacional de Vialidad.