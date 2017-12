Lifschitz puso en funciones a sus cuatro nuevos ministros

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, puso en funciones este lunes a los nuevos ministros de Salud, Andrea Uboldi; de la Producción, Alicia Ciciliani; de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Erica Hynes; y de Obras Públicas, Pedro Morini."Creo que hemos demostrado que hay un equipo de trabajo, coordinación y sintonía, un esfuerzo compartido en función de objetivos comunes y de un proyecto colectivo que es el del Frente Progresista, Cívico y Social, que comenzó el ex gobernador Hermes Binner hace 10 años, y que me toca a mí el honor en esta etapa de darle continuidad”, afirmó el gobernador.Lifschitz agradeció a “todos los integrantes de nuestro equipo, que han mostrado una gran dedicación y compromiso frente a los problemas y dificultades”, así cómo “para proyectar a largo plazo, generar políticas de Estado, y abrir el diálogo con los otros actores de la política, la Legislatura, la sociedad civil; impronta que hemos dado a nuestra tarea en el gobierno de tener las puertas permanentemente abiertas para dialogar, escuchar, atender las demandas de la sociedad civil y también para escuchar las críticas y corregir”.“Soy optimista respecto del futuro y estoy muy conforme con lo que hemos podido lograr en estos 24 meses al frente del gobierno de Santa Fe. Si repasan aquellas cuestiones que planteamos en nuestra campaña electoral y aquellas prioridades que establecimos en el primer discurso en la Legislatura, podrán advertir que prácticamente todo lo que planteamos como una expresión de deseo, proyecto o meta, hoy es una realidad, algunos proyectos están en marcha, otros han sido concluidos y otros están en principio de ejecución”.“Nos quedan dos años por delante, que seguramente van a ser muy intensos, porque como todo gobierno no sólo hay que pensar el día a día, sino también el futuro y proyectar hacia adelante. Aún siendo el término de nuestra gestión en 24 meses más, nuestra mirada y perspectiva es de largo plazo para imaginar la provincia que queremos y las bases sobre las cuáles tenemos que construir para llegar a esos objetivos y metas”.Lifschitz manifestó su “orgullo de poder integrar este equipo que está en marcha con personas que tienen experiencia, trayectoria política, que conocen la gestión, que son parte de nuestro proyecto común y han participado activamente desde otros lugares en este trabajo que venimos desarrollando en la provincia. Seguramente van a estar a la altura de las circunstancias y le aportarán su impronta, su personalidad y experiencia para seguir avanzando y sostener nuevos objetivos”.“Gracias a quienes hoy nos dejan y a quienes hoy ingresan al gabinete por haber aceptado esta convocatoria y este desafío. Ojalá que en dos años más, cuando estemos cerrando la gestión de gobierno, podamos celebrar juntos que hemos seguido avanzando en lograr una provincia mejor para todos los santafesinos", concluyó.NUEVOS MINISTROS DEL GABINETELa ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, expresó que su principal objetivo es “tener un ministerio acorde con la importancia productiva de la provincia. Para lo cual, tenemos que tener una colaboración público-privada para desarrollar la producción y aspiramos a que el Estado provincial sea un aliado estratégico de todos los emprendedores y productores”.La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Erica Hynes, precisó que “los desafíos tienen que ver con agregar y permitir el flujo de conocimiento desde los lugares donde se produce, centros de investigación y universidades, hacia los lugares que lo requieren en nuestra provincia; no solo el sector productivo, también el Estado y las organizaciones sociales y sus redes. Estamos esperando con mucha expectativa lograr esto, en articulación con el resto del gabinete”.La ministra de Salud, Andrea Uboldi, se refirió a "los desafíos que hay por delante en el corto plazo, como el Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe, que es la posibilidad de dar respuesta, en calidad y en cantidad, a la consulta ambulatoria de especialidades. También vienen nuevos desafíos, como el hospital Iturraspe, los hospitales de Reconquista y de Coronda. Viene la posibilidad de seguir constituyendo los equipos básicos a lo largo de la provincia, que es una necesidad imperiosa de la provincia y del país”.El ministro de Obras Públicas, Pedro Morini afirmó que "la provincia tiene una gran obra pública, con un desempeño muy importante, una impronta del gobernador y con recursos. La provincia hoy cuenta con recursos para hacer las obras y también con el personal idóneo para poder llevarlas adelante".RECONOCIMIENTOLifschitz entregó a los ministros salientes, Luis Contigiani, Miguel González, Julio Schneider y Eduardo Matozo, una distinción por su paso por el gabinete.