Termina la trilla de trigo y sigue siembra de soja

El proceso de siembra de soja de segunda comenzó la semana pasada aunque a una lenta velocidad debido a la disponibilidad de agua útil en la cama de siembra dice el informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe, que difunden la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Ministerio de la Producción. El estudio estimó similar intención de siembra que la superficie ocupada en la campaña 2016/2017, que fue de 515.000 ha.Hasta mediados de la semana pasada, sostiene el SEA, se lleva implantado 31.680 hectáreas de arroz, el 99% de la intención de siembra que es de 32.000 Has. En algodón, se han sembrado 32.800 hectáreas (82%) sobre una intención de 40.000 hectáreas; en sorgo granífero se sembraron 40.300 Has. (65%) sobre una intención de 62.000 hectáreas a implantar y en soja de primera, se lleva implantadas 837.200 Has. (92%) sobre una intención de 910.000 hectáreas.El proceso de cosecha de trigo avanzó a menor ritmo: la mitad de los departamentos ya han concluido la trilla y en la otra mitad queda muy bajo porcentaje a recolectar, una tarea que concluirá en esta semana. Según el informe del SEA, finalizó la cosecha en el departamento 9 de Julio con un rinde promedio de 20 qq/ha; en Vera con 16 qq/Ha; en General Obligado con 15 qq/Ha; en San Justo con 23 qq/Ha y en San Javier con 19 qq/Ha.En tanto, continuó la cosecha en San Cristóbal, con rinden que se ubican entre 24 a 26 qq/Ha; Castellanos de 30 a 32 qq/Ha; Las Colonias, de 29 a 31 qq/Ha; La Capital, de 28 a 30 qq /Ha; San Martín de 38 a 40 qq/Ha y San Jerónimo de 37 a 39 qq/Ha.Las condiciones ambientales registradas en la semana permitieron el mantenimiento de los indicadores de los cultivares de girasol que se vinieron mencionando. Muy buena estructura, stand de plantas, uniformidad de lotes, disponibilidad de agua útil en los suelos en toda el área sembrada, aceptable a bueno el estado sanitario y buen desarrollo de los capítulos que evidenciaron hasta la fecha, un desarrollo sin inconvenientes.Asimismo, se observó en cultivos y en sectores periféricos de los lotes el daño de palomas y cotorras, que año tras año viene ocurriendo, particularmente en el departamento General Obligado.Por otra parte, los lotes de maíz temprano que mostraron cierto estrés hídrico por las elevadas temperaturas, tras las lluvias y milímetros caídos revirtieron levemente dicha situación. Ante el avance de los estados fenológicos, con mayor demanda de agua y aumento de las temperaturas, las precipitaciones jugarán un rol importante en el futuro del cultivo.Un 5% de superficie sembrada, se observa en estado regular, sin evidente recuperación; un 18% regular a bueno y el 77% restante mostró estado bueno a muy bueno.La inestabilidad climática manifestada originó en los cultivos de soja temprana un par de días con temperaturas medias más bajas de las que se venían registrando. Las precipitaciones en todos los departamentos recargaron con agua útil la cama de siembra brindando buenas condiciones para la reanudación del proceso de siembra, en todos los departamentos.Se logró un avance del orden del 92 %, representando aproximadamente unas 837.200 ha, con 3 puntos porcentuales de retraso en comparación al año pasado.Con respecto al sorgo, el informe señala que las condiciones climáticas registradas en la semana permitieron un normal desarrollo y crecimiento de los cultivares implantados y las lluvias brindaron una mejor y mayor disponibilidad de agua útil. Se reanudó así el proceso de siembra, logrando hasta la fecha un grado de avance del orden de 65 %, representando aproximadamente unas 40.300 ha, sobre una estimación de intención de siembra de 62.000 ha.