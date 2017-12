La edición 2017 del Seven de la República tuvo entre los que festejaron a Santa Fe. El seleccionado, que tuvo como uno de sus entrenadores a Leo Crosetti y como principal artífice de la obtención del trofeo a Pablo Villar convirtiendo el penal decisivo, se quedó con la Copa de Plata.En la víspera dialogamos con Poli en Todo a Pulmón, por FM Unirred, quien exteriorizó su felicidad. "La verdad que estoy muy contento. Por suerte pudimos ganar la Copa de Plata contra Entre Ríos. Es el clásico, está en Paraná el torneo y está repleto de gente de allá. Es un partido con un gusto aparte y siempre se quiere ganar", manifestó en su introducción.Para Villar fue su primer trofeo del torneo más importante de seleccionados en este nivel. No había estado en el equipo que obtuvo la Copa de Bronce de 2014, mientras que en 2015 (con Facundo Aimo) fue subcampeón en la de Oro, cayendo ante Buenos Aires."Fue como un desahogo, después de ocho participaciones poder ganar algo. Además contento por el grupo, por el equipo, porque hay mucha gente que viene trabajando con nosotros y es el resultado de hacer bien las cosas", agregó el efectivo pateador.Si bien hubo poco tiempo para entrenar en lo previo, destacó que "fue una semana corta pero intensa, justamente con esto de que hace rato que venimos jugando nos conocemos mucho. Se sumaron algunos chicos del proceso de seleccionado de quince, que se adaptaron muy bien, y los más grandes tratamos de guiarlos de la mejor forma, y transmitirle lo que significa el Seven. Lo entendieron muy bien, dejaron todo en cada partido y se vio en los resultados".Cabe recordar que hubo dos enfrentamientos ante Entre Ríos. El viernes en el cierre de la etapa clasificatoria y el sábado en la definición de la Plata. En ambos ganó Santa Fe."El partido del viernes tenía en juego mucho, porque ganar implicaba no cruzarse con Buenos Aires, mas allá de lo que significaba el clásico. Y nos salió todo perfecto desde el primer momento, mientras que a ellos no. Fue una goleada."En cambio el partido del sábado sabíamos que iba a ser totalmente diferente, había una Copa en juego, salimos con todo y pegamos primero, como en todo el torneo, luego nos fuimos acomodando. Después al final se nos dio", manifestó el jugador de CRAR.Sobre su sensación en el momento de patear el penal, relató que "fue justo al final, yo no sabía cuánto tiempo quedaba, los entrenadores y los chicos pedían que pateáramos a los palos. Justo suena la chicharra, era un penal accesible y lo pude meter".La única nota negativa en el torneo fue la caída frente a Tierra del Fuego en los cuartos de final de la Copa de Oro. "Ellos fueron un equipo muy ordenado, nos supieron defender bien y nosotros tuvimos errores que no nos habían pasado anteriormente. Fueron pasando los minutos, sacando diferencias y perdimos", resumió Poli.