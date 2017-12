Campazzo volvería rápido

Causó inquietud la salida por lesión del argentino Facundo Campazzo el domingo, en la victoria de su equipo Real Madrid ante UCAM Murcia por 87 a 85 en la Liga Endesa de España.El primer diagnóstico, corroborado con el correr de las horas, fue un esguince, sin embargo lo que no se sabía era la gravedad del mismo. Había que aguardar a que se realicen los respectivos exámenes médicos, aunque desde el Madrid creyeron desde un principio que sería leve.Desde el diario Marca han adelantado que esta lesión no le quitará continuidad al cordobés. "Salvo contratiempo en los próximos días, Facundo Campazzo estará el jueves en el clásico frente al Barcelona de la Euroliga. La dolencia no es tan fuerte como se temía en un principio, ha evolucionado bien y permitirá al argentino estar en un duelo trascendental", explicó el medio español.