Zannini apeló su preventiva y D´Elía pidió por su libertad

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, el dirigente Luis D´Elía y el ex canciller Héctor Timerman pidieron por su libertad luego de ser detenidos el pasado jueves por orden del juez federal Claudio Bonadio bajo los cargos de traición a la Patria y encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA.Zannini apeló el procesamiento con prisión preventiva ante la Cámara Federal, en tanto que D´Elía recurrió a ese Tribunal insistiendo con su libertad y cuestionando la detención en su contra dictada por Bonadio al considerar que es un juez "jubilado" y por ello es un acto inválido.Timerman, en tanto, le pidió al magistrado su excarcelación fundado en cuestiones de salud: en respuesta, el fiscal federal Eduardo Taiano rechazó el planteo y se pronunció a favor de que se confirme su prisión domiciliaria, aunque con autorización para salir del país para realizarse tratamientos médicos.D´Elía presentó un escrito para que el pedido de libertad, negado el jueves por Bonadio, sea analizado por la Cámara Federal: "No nos encontramos ante una privación preventiva ilegal, sino ante una verdadera privación ilegal de la libertad", dijo en el escrito al que accedió NA."El gravamen resulta obvio en autos, en el que un `no juez' decide el encierro de una persona, engaña a las fuerzas de seguridad y a las autoridades penitenciarias confeccionando instrumentos públicos ideológicamente falsos en los que hace insertar falsamente que es el juez de la causa", indicó en su escrito Adrián Albor, defensor de D´Elía.Según fundó en su escrito, Bonadio es un juez "jubilado" y la prisión preventiva que impuso es un "acto inexistente", pues es inválido: sucede que el juez tiene iniciado el trámite para su jubilación y comenzaría a percibir el cobro de los haberes previsionales el 1 de enero de 2018.Por otra parte, la defensa recordó que D´Elía tenía otorgada una exención de prisión en el marco de esta causa cuyos argumentos el juez no tuvo en cuenta al fijarle la prisión preventiva el pasado jueves.Paralelamente, D´Elía presentó un pedido de prisión domiciliaria por cuestiones de salud (es insulino dependiente y tiene tres operaciones de corazón) y un habeas corpus aún en trámite porque consideró ilegal la medida del juez Bonadio.