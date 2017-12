Raúl Bonino es el nuevo presidente del Concejo y Cambiemos se quedó con todo

"El Concejo Municipal tiene nuevo presidente y es 'Lalo' Bonino". Con esta simple frase, el Dr. Silvio Bonafede resolvió una intriga que duró mucho más de la cuenta. Sobre todo, porque desde hacía rato que se sabía que los números jugaban a favor del macrista para que sea él el que lo reemplace en la máxima poltrona del Cuerpo Legislativo. Pero, hasta el propio Bonino se resistió a confirmar la información hasta último momento.Es la primera vez en 15 años -y la segunda desde que el Partido Justicialista gobierna la ciudad desde 1991- que la Presidencia del Concejo no está en manos de alguien del mismo signo político del Intendente. Sin lugar a dudas, es un hecho político a destacar, no solo por lo atípico, sino también porque se pone en juego la institucionalidad de la ciudad. Hay que decir una cosa: si hay un lugar en donde haya tranquilidad porque en la línea de sucesión, quien siga al Intendente sea de otro color partidario, ese lugar es Rafaela. Pero, sin lugar a dudas, es una apuesta importante por parte de la oposición. Deberá demostrar que está a la altura de las circunstancias.El otro dato político es que Cambiemos se quedó con todos los cargos políticos que se ofrecían en el día de ayer. El PJ intentó con la continuidad de Diego Alvarez (quien había sido ratificado en su cargo en los últimos años, incluso con el apoyo de la oposición), pero no pudo. En su lugar, ingresará el militante radical Franco Bertolín. Hasta aquí, lo esperable, dado que es (o era) tradición en el Concejo que quien ganara las elecciones pudiera tener a alguien de su mismo partido como principal ayudante. La novedad surgió con la prosecretaría: también quedó en las manos de Cambiemos, en este caso, con Claudia Galdinal (PRO). Era costumbre en el Concejo que ese puesto lo ocupara quien salió segundo en las elecciones (por eso estaba Florencia Alvarez, representando hasta ayer al Frente Progresista Cívico y Social). La propuesta del PJ para que Corina Lombardo, hija y exsecretaria del saliente concejal Marcelo, para ser prosecretaria no logró ser votada.Esta situación mereció algún cuestionamiento de Jorge Muriel, que fue contestada rápidamente por Leonardo Viotti.La pregunta, que solo contestará el paso del tiempo, es si Cambiemos hizo lo que el pueblo le pidió o se excedió en sus pretensiones políticas, replicando aquello del "vamos por todo" en función de los contundentes apoyos brindados en las últimas elecciones.LAS ELECCIONESHugo Menossi fue quien presentó las diferentes mociones por parte de Cambiemos. Evangelina Garrappa, la encargada de llevar las propuestas del Partido Justicialista. En primer lugar, se llevó a cabo la elección de las autoridades del Concejo. Los nombres fueron (casi) siempre los mismos, las ubicaciones no.El macrista citó a Luis Telesco (presente ayer en la sesión, dos años después de haber terminado su mandato, del cual no pudo despedirse por estar internado) para decir que "hay partes de la biblioteca, según como uno lo quiera ver: por un lado está la cuestión de que el Presidente del Concejo es quien, en ausencia del Intendente, debe reemplazarlo. Entonces, sí o sí debería ser el PJ. Pero nosotros entendemos que son dos ámbitos distintos. Más del 60% de los rafaelinos dieron un mensaje por lo menos con respecto a la conformación del Concejo. El mensaje fue 'queremos un Concejo que controle al Intendente y que trabaje con él. Por eso uno no le tiene miedo al desafío de poder representar a los rafaelinos desde ese espacio". Recordó que el PRO siempre fue vicepresidente 2°: "hoy queremos subir un escalón" y le agradeció a la UCR haberle permitido que pudieran elegir ellos al candidato."Hoy estamos eligiendo a una persona frontal, al vehemente, pero que tiene una calidez humana que por esta vehemencia, se tapa y no se llega a ver. Pero por eso uno confía que en el caso de ser electo, lo va a hacer de la mejor manera posible", dijo sobre Bonino.Evangelina Garrappa se volcó a la otra parte de la biblioteca: "creemos que en el 2015, donde fueron las elecciones del Ejecutivo han tenido un claro ganador. No es menor para nosotros que el reemplazante del Intendente sea de la misma fuerza política". Y propuso a Muriel para presidente, Viotti para vice 1° y Mársico para vice 2°.Tras haber ganado 7 a 3, Bonino hizo uso de la palabra: agradeció a la ciudadanía, a su familia, a sus pares, a los medios, entre otros. "La realidad es que el 61% nos apoyó y nos va a reclamar. Pero el 39% restante va a reclamar más todavía", dijo. También dejó dos mensajes: uno, "el compromiso de dar aquellas cosas que creemos justas y también aceptar las equivocaciones". El otro, dirigido al intendente Castellano, que ya se había retirado, aunque no parte de su equipo que asistió a la sesión: "asumo el compromiso de acompañarlos como socio estratégico, pidiendo y gestionando a todos por los reclamos que sean necesarios, pero sabiendo que vamos a poner la voz en el cielo si vemos que algo se pueda hacer mejor, ni siquiera que esté mal", sentenció.A la hora de la votación del secretario, Menossi destacó lo hecho por José Luis Rossetto (el anterior) y Diego Alvarez. "Aprendió rápido el trabajo, le puso el cuerpo y el corazón al trabajo. Destaco el compromiso", dijo y señaló que continuará trabajando en el Municipio. "Pero creemos que las nuevas autoridades deben tener la posibilidad de armar su propio equipo de trabajo", expresó y señaló que Bertolín "siempre tiene la palabra justa".Garrappa propuso al propio Alvarez, con las mismas razones que había dado Menossi, pero no pudo con el 7 a 3.Una situación similar se dio con la prosecretaría. Menossi destacó el trabajo de Florencia Alvarez y lamentó "no poder haber llegado a un acuerdo político" para su continuidad. "No me voy a olvidar cuando Luis Peretti no fue vicepresidente 1° y sí Lolo Bauducco que había terminado debajo de él en las elecciones o cuando se eligió a "Mecha" Sánchez producto de un acuerdo con Fardín que había salido cuarto", dijo, citando acuerdos hechos por el PJ con anterioridad y propuso a Claudia Galdinal, a quien destacó su "compromiso con la organización".Garrappa se desentendió del pasado, dijo que el oficialismo merecía tener el cargo y propuso a Corina Lombardo. Pero, nuevamente, no pudo llegar a ser considerada esta propuesta y perdieron 7 a 3.SECRETARIOS, EL JUEVESTambién debían votarse ayer a los secretarios de cada uno de los bloques políticos. Sin embargo, se decidió pasarlo a comisión, para ser analizado en el día de hoy, a partir de las 8.Hay dos puntos a resolver: la continuidad (o no) de las sesiones a las 13 y la situación de Bryan Mayer, el futuro secretario de Marta Pascual. No se descarta la posibilidad de que algunos concejales se abstengan a la hora de votarlo.