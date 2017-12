¡Atlético le ganó a Flandria y cerró con una sonrisa el año!

Brazos en alto, abrazos y una alegría inmensa en cada rincón de barrio Alberdi. El “vamos a volver, a volver”, ganó la escena tras el pitazo final de Ceballos. Un canto que bajó desde las tribunas y que también se escuchó en el vestuario. Atlético de Rafaela vistió de fiesta el estadio Monumental tras golear a Flandria y vuelve a pasar un fin de año festejando. Claro, cuando comenzó el 2017, el objetivo -por demás que complicado- estaba centrado en tratar de salvarse del descenso. No lo pudo lograr. Si bien aquel equipo de Juan Manuel Llop había logrado devolverle la ilusión al hincha de la “Crema”, lo que hizo deportivamente no le alcanzó. Este plantel, el de Lucas Bovaglio, también le vuelve a dar una gran ilusión al pueblo celeste. Por eso, la importancia del triunfo va más allá del rendimiento que pudo tener el equipo: “aún hay mucho por mejorar” señaló el DT en conferencia. Atlético necesitaba ganar y cerrar este ambiguo 2017 con una alegría, para encarar así con un gran ánimo e incentivación el año que entra. Ahora, mirando a todos desde arriba. Se vienen días de descanso y luego, desde la última semana del mes de enero, comenzarán a jugarse las doce finales que le quedan para su retorno a la Superliga. Va camino A…



El partido



Atlético de Rafaela recibió a Flandria en barrio Alberdi, por la 12° fecha del torneo de la B Nacional y lo goleó 4 a 1. Aunque arrancó abajo en el marcador, el equipo de Lucas Bovaglio reaccionó a tiempo y, cuando logró quebrar al “Canario”, lo pasó por arriba. Así, consiguió su tercera victoria consecutiva, suma siete sin perder, alcanzó los 22 puntos en la tabla y cerró el año como puntero.



Si bien la “Crema” era superior en tenencia y situaciones la visita pegó primero con una buena contra y una gran recepción de Pons, que controló de primera, encaró al área y definió al palo de Ramiro Macagno. Pero Pittinari y Albertengo empezaron a agarrar la pelota, y la cancha se fue inclinando para el arco visitante. Jorge Velázquez marcó en duplicado y prácticamente de la misma manera. A los 30’, tras una buena jugada individual de Albertengo por la derecha, dejando en ridículo a su marcador, y lanzando el centro al segundo palo para el ingreso de Velázquez. El segundo, a los 38, con la misma fórmula. Albertengo recibió una gran asistencia de Pittinari por el sector derecho, metió el centro y el exBelgrano no perdonó.

Hasta entonces, Atlético había insinuado en un par de oportunidades, con un remate de Dematei, y una buena asociación de Marconato-Pittinari, que no llegó a conectar Klusener. Los de Jáuregui también tuvieron las suyas pero se encontraron con la firmeza y seguridad de Macagno.

En el complemento, a los 9 minutos Atlético trabajó bien una pelota parada y Brundo anotó de cabeza para luego, ya con el tiempo cumplido, el ingresado Maximiliano Casa poner cifras definitivas a un triunfo merecido.