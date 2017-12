Confían que se frenará la reapertura dominical

El gremio de los mercantiles en Rosario confirmó que en el transcurso de las próximas dos semanas presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación contra el fallo de la Corte de Santa Fe, que declaró inconstitucional la ley de descanso dominical.Según el abogado de la Asociación Empleados de Comercio, Nicolás Mayoraz, "la presentación del recurso suspende la ejecución de la sentencia de Santa Fe", con lo cual antes de fin de año otra vez los supermercados no podrán volver a abrir los días domingo.El martes pasado, tras meses de litigio en tribunales inferiores, la Corte Suprema de Santa Fe declaró la inconstitucionalidad de la ley de descanso dominical sancionada hace más de tres años, el 6 de noviembre de 2014.El máximo tribunal tuvo que recurrir a un voto adicional de un camarista santafesino tras haber empatado en tres la votación original. Finalmente, el juez Abraham Luis Vargas consideró inconstitucional la norma y frenó su aplicación en Rosario.De inmediato, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), cámara que nuclea a las grandes cadenas nacionales, anunció que las firmas Coto y Carrefour reabrirán sus puertas al caerse la restricción local por el pronunciamiento del máximo tribunal santafesino. Y también advirtió que se analizaba presentar una demanda millonaria contra el Estado provincial y municipal por el lucro cesante, tras no poder abrir sus puertas los domingos durante casi un año y medio.El día después de que se conoció el fallo de la Corte y el camarista santafesino, empleados de comercio rosarinos a través de su secretario general, Luis Batistelli, anunció que iba a acudir a la Corte federal a través de la presentación de un recurso extraordinario.En declaraciones al diario La Capital de Rosario, Mayoraz precisó que el sindicato tiene "diez días hábiles para ingresar el planteo ante la Corte nacional y en el transcurso de las próximas dos semanas se hará efectiva esa presentación". Según el letrado, "la presentación del recurso suspende la ejecución de la sentencia de Santa Fe". Y fue más allá al remarcar que el asunto no admite interpretaciones disímiles. Al respecto, citó un fallo del año 2000 de la propia Corte Suprema de la Nación que ratifica su postura."En orden a lo dispuesto en el artículo 499, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y a lo reiteradamente resuelto por este Tribunal, la interposición del recurso extraordinario federal suspende la ejecución de la sentencia hasta tanto el tribunal se pronuncie con respecto a su concesión o denegación", señala el texto que firmaron los supremos a principios de siglo. Dicho fallo fue suscripto por los jueces Eduardo Moliné O'Connor, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano y Guillermo López. Votaron en disidencia Enrique Petracchi y Carlos Fayt.Para Mayoraz, "antes de fin de año, la Corte nacional debería suspender la ejecución del fallo del máximo tribunal santafesino y los súper no podrán abrir los domingos" hasta que se expidan los supremos federales.