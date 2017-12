Carta de lectores

Hechos insólitos e increíblesSr. Director:Como continuación y conclusiones personales, derivados del muy buen artículo del periodista y amigo Emilio Grande (h) del 4 de noviembre de 2017, siento la obligación ineludible de reafirmar sus conceptos.En realidad ¿está enfermo el país?, o las autoridades de la justicia y el gobierno no poseen el discernimiento suficiente como para evaluar premio y castigos y premiar a los que en realidad lo merecen?, o carecen del valor suficiente para concretarlo.Es inconcebible que debamos admitir que una ex autoridad máxima sea exhibida por todos los medios jurando un nuevo cargo que le permita seguir teniendo mando y discrecionalidad, después de las malversaciones y los numerosos juicios emergentes en que se encuentra involucrada.Si a ello le agregamos que un ser abyecto e incalificable como el “máximo riojano”, penado con 7 años y medio de cárcel y totalmente “gaga”, sea designado para izar nuestro máximo emblema, símbolo de dignidad y pureza, sea mancillado de esa manera, con el consentimiento mudo de todos los asistentes.Si a la venta de armas a Ecuador y Croacia y la voladura de los polvorines en Córdoba, o las numerosas empresas que defenestró sistemáticamente: YPF, Obras Sanitarias, Teléfonos, Ferrocarriles (en los que me vi directamente afectado), etc., se consideran actitudes merecedoras de tanto premio, ¿con qué han de premiar a nuestros investigadores y demás profesionales que se “devanan” los sesos y agotan sus esfuerzos en pos de una patria mejor, sin esperar compensaciones monetarias?, como ellos sí lo han hecho y aún les permiten seguir haciendo. Emilio, con estas actitudes podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro país (judicialmente hablando) no está enfermo… está moribundo.Prof. Walter D. GuzmánDNI 6.488.714