La sangre para ellos son medallas

Con enorme esfuerzo trató de alcanzar el picaporte. Pero, por tercera vez, el intento fallido acentuó la certidumbre de encontrarse aislado, postrado en el reducido perímetro del baño, obligado a una dolorosa inmovilidad entre los sanitarios que, de pronto, se habían convertido en garras asfixiantes. Una progresiva hinchazón fue gobernando su cuerpo por efecto de la caída y le pareció tener atrofiados todos los músculos. Únicamente los ojos habían quedado a salvo y, con un ardor que reflejaba su grado de ansiedad y desesperación, los mantuvo clavados en la puerta transformada en un escollo infranqueable.Consideró remota la posibilidad de evadirse de allí, no sólo por estar incapacitado para hacerlo por sus propios medios, sino también por tener la prueba atroz de que Ana, la única persona que se encontraba más cerca, a escasos seis o siete metros, no podría ofrecerle ninguna ayuda. No. Nada puedo esperar de ella. Desde hace tres años soy yo el encargado de protegerla, guiarla, cuidarla como si fuera un chico que comienza a dar los primeros pasos. La convivencia fomentada por la armonía, los sueños comunes y, sobre todo, el amor, se habían ido transformando, casi por obra de una jugada traicionera, en una realidad surcada por tintes absurdos y a veces impredecibles, cuando ella reveló los síntomas de ingresar en una zona nebulosa al formular insólitas preguntas como ¿dónde está el diccionario que debo llevar a la escuela?, y realizar actos reñidos con la normalidad al vaciar la bolsa de residuos en la vereda o utilizar condimentos en una medida tan alta que tornaba incomibles los alimentos. El desconcierto dio paso a una honda preocupación que, luego de consultar a varios neurólogos, se acentuó por el invariable diagnóstico que no permitía abrigar, pese a los permanentes controles y la nutrida dosis de remedios, el atisbo de una mejoría. Por el contrario, el correr de los días lo hizo testigo del creciente deterioro, como la noche en que la descubrió poniendo en una valija el cúmulo de vestidos, medias, pañuelos y otros elementos que extraía del ropero en un accionar presuroso e impaciente, mientras repetía tengo que volver a mi casa, vamos, mi mamá me está esperando, lo cual logró ampliar el abismo entre ellos, al sumergirse Ana, lenta y casi dulcemente, en otro tiempo y otro mundo: el de la niñez y los juegos y la cálida compañía de sus padres. El inquietante presagio de los especialistas pareció confirmarse al desaparecer de la memoria de ella los cuarenta y siete años que habían estado juntos al preguntarle quién es usted, por qué estoy aquí, desolada y con evidente temor, mientras daba nerviosos pasos en círculo, la mirada en busca de alguna puerta liberadora, entregada al clamor que ya habría de ser obsesivo y excluyente, quiero volver a mi casa, me están esperando, no quiero que me castiguen otra vez, por favor.Entonces, en desesperada y tal vez única alternativa, recurrió a los juegos. Algunos viejísimos, que había practicado en la época de la infancia. Otros, producto de su fantasía. Tal vez no tanto por ella, sino por mí. Para tener un respiro y no volverme loco. Llegó a ser la premisa esencial: ocupar cada instante del día con alguna tarea que sirviera para otorgarle a ella el solaz y la necesaria calma al constante estado de alteración, poseída por el anhelo febril de regresar a la casa que había compartido con sus padres y reunirse con los amigos cuyos nombres, desconocidos para él, pronunciaba con claras muestras de pena y desconsuelo. Así apeló al juego de la rayuela, al de pintarse la cara y disfrazarse para la fiesta de carnaval, a los naipes para construir elevadas casitas, al armado de rompecabezas, a una antigua muñeca guardada en el ropero para que ella, al vestirla y desvestirla, tuviera un modo de diversión y entretenimiento.Demasiado absorbido por tal ritmo de vida, inusual y agotador, tardó varios meses en advertir algunas consecuencias: la pérdida de peso; el incremento de la fatiga y desasosiego por las escasas horas de sueño; los diversos malestares -acidez estomacal, súbitos calambres, reiteradas puntadas en el vientre- que comenzaron a minar su organismo. Y ello hizo eclosión esa noche. Abruptamente. Cuando gozaba de la lectura de un libro para relegar las presiones y asechanzas del día -recostado en la cama, con Ana a su lado, ya dormida por efecto del sedante que le suministraba después de la cena- y lo acometió la urgente necesidad de orinar. Tardíamente se arrepintió de haber rehusado el tratamiento indicado por el doctor Sandoval al detectarle, varias semanas atrás, una infección en la vejiga, ya que, apenas traspuso la puerta del baño, un líquido tibio y sin control se le escurrió por las piernas. Durante unos segundos quedó paralizado por la impotencia, el repudio y una bochornosa sensación de vergüenza. Hasta que los pies descalzos resbalaron sobre las cerámicas mojadas. Tendió las manos para aferrar algo que evitara la caída, pero sólo llegó a rozar el borde de la pileta, la canilla de la ducha, el barral de la toalla y, perdido todo equilibrio, se desplomó sobre la pétrea dureza del piso y los sanitarios. Entonces tuvo brutal conciencia de estar herméticamente enclaustrado, al comprobar que el carrito con el depósito para la ropa, por imperio del brusco movimiento, había logrado cerrar la puerta del baño.No consiguió definir cuánto permaneció allí, entumecido, incapaz de responder a la más ínfima señal de su voluntad. Desistiendo de alcanzar el picaporte, procuró recobrar la sensibilidad de la lengua, mientras abría y cerraba la boca con exasperante lentitud. Al fin pudo articular el nombre de Ana que, entre largos intervalos, profirió una y otra vez, hasta transformarlo en un grito. Claro. Imperativo. La inalterable quietud como única y desoladora respuesta terminó por sumirlo, a causa del dolor y el cansancio y el frío que traspasaba el pijama humedecido, en un profundo adormecimiento.El ruido de la puerta logró despabilarlo. La ráfaga de alivio y gratitud por la cercana presencia de Ana se confundió, de inmediato, en otra de total consternación, al notar que tendía su mano derecha hacia él, alborozada, como si acabara de realizar un feliz descubrimiento.-¡Tochi!Y antes de que pudiera pronunciar una palabra o efectuar un gesto, cerró la puerta con violencia. Dejándolo sin aliento, petrificado por la evidencia de sufrir una broma cruel y despiadada. Después debió limitarse a escuchar que ella, ajena y plena de jovialidad, daba vueltas por la casa, batiendo palmas y repitiendo cada vez más fuerte:-¡Ahora jugamos a las escondidas! ¡Ahora jugamos a las escondidas!