Imputaron "patovicas" por un homicidio

Cuatro hombres fueron imputados por el homicidio de Emiliano Arri, ocurrido en la madrugada del 24 de septiembre en un boliche de la ciudad de Gálvez. La atribución delictiva fue realizada ayer por el fiscal Jorge Nessier en una audiencia celebrada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Jorge Pegassano.Los imputados son cuatro hombres que se desempeñaban como personal de seguridad del boliche bailable de Gálvez en el que ocurrieron los hechos. Son JPR de 39 años y CSO de 37 años, ambos oriundos de Coronda; JPO de 36 años de Arocena; y CDS de 31 años con domicilio en Gálvez.Nessier imputó a JPR como autor del delito de homicidio doloso, mientras que a los otros tres hombres se les atribuyó el delito de homicidio doloso pero en calidad de partícipes necesarios. Ninguno de los cuatro imputados hizo declaraciones en la audiencia celebrada.“A esta instancia procesal se llegó luego de analizar no sólo el informe de la autopsia realizada al cuerpo de la víctima, sino también los resultados de estudios que fueron solicitados especialmente para tener más certezas acerca de la causa de muerte”, explicó Nessier. “Además, se tomó declaración testimonial a alrededor de 50 testigos; se analizaron las cámaras de seguridad del local [...] se solicitaron los informes sobre la habilitación y titularidad del local y de la agencia de seguridad contratada”, agregó.El homicidio de Emiliano Arri se produjo pasadas las 4 de la mañana dentro del local bailable de Gálvez.“Cuando salía del baño, la víctima fue interceptada por los cuatro imputados ["patovicas"], quienes ejercieron fuerza sobre él y comenzaron a trasladarlo hacia otro sector del boliche”, informó Nessier.JPR agarró del cuello a Arri con ambos brazos, mientras los otros tres hombres lo sostenían de sus extremidades. Al llegar al sector del guardarropas, continuaron reteniéndolo –incluso tirándose encima de la víctima–, y lo arrojaron al piso hasta que Arri dejó de oponer resistencia porque perdió el conocimiento.“La fuerza aplicada sobre el cuerpo de Arri -explicó Nessier-, en particular la 'llave' practicada con ambos brazos por JPR en el cuello produjo un mecanismo de asfixia por compresión que le produjo el fallecimiento”.Personal de Bomberos llegó al lugar y trasladó a Arri al Sanatorio Integrados de Gálvez, donde intentaron reanimarlo pero no lo lograron, falleciendo allí mismo.