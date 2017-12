AIRE LIBRE

Los perros de caza y el veranoLa llegada del verano exige más cuidados sobre nuestra mascotaYa cerca de la temporada estival hace que tengamos que tomar algunas medidas respecto del cuidado de nuestros perros. Hay cuatro puntos que, durante el verano, debemos tener en cuenta para nuestros perros de caza: Los parásitos externos; golpe de calor, cambio en la alimentación y período de inactividad o pérdida del entrenamiento.En las enfermedades del verano, los parásitos no producen gran afección sobre un perro sano, incluso cuando llegan a ser relativamente abundantes. Así, un número importante de garrapatas, a pesar de que succionan cierta cantidad de sangre, no parecen afectar mucho a sus portadores. Con las pulgas, aunque más molestas por el picor y la irritación que producen en la piel, pasa lo mismo. La verdadera importancia de estos parásitos estriba en que son vectores de enfermedades, algunas de ella muy graves, que pueden ser mortales, y muchas de ellas son crónicas o muy resistentes a los tratamientos. Por tal motivo es de suma importancia la desparasitación y la visita al médico veterinario para que nos aconseje cual es el mejor método.El calor puede matar, y la situación más característica en la que esto ocurre se da cuando un animal está expuesto al sol en un espacio muy reducido sin ventilación, por ejemplo dentro de un coche o atado en la caja de la camioneta (lo hemos visto muchas veces). Entonces la temperatura puede pasar de los 60 °C y la temperatura corporal del perro, habitualmente de 38'5 °C, puede ascender hasta los 43 °C, lo que llamamos hipertermia. Esto hace que el perro busque con extrema ansiedad un modo de salir del lugar, provocando todavía más excitación y por lo tanto más subida de la temperatura.Lo primero que apreciamos cuando esto ocurre es al animal muy jadeante, con respiración muy rápida, babeando en abundancia y muy acalorado -es decir, con todos los mecanismos de refrigeración en marcha-. Si la hipertermia persiste durante cierto tiempo, se produce daño o muerte celular en diferentes órganos, de especial importancia a nivel del sistema nervioso central, donde se produce un edema cerebral, y en otros órganos como riñón, hígado o aparato circulatorio. Respecto de la dieta de verano, para que un perro esté en perfectas condiciones de alimentación, hay que cuidar dos aspectos: la calidad y la cantidad del alimento. Además tener en cuenta la relación ingreso y gasto de calorías. El verano es un período de reposo por lo que el perro necesitará menos calorías que durante el período de caza invernal. Por último la inactividad hace que nuestro perro pierda condiciones físicas y como todo atleta nuestro can necesita un programa de sostenimiento de las mismas que se resume en: una salida semanal con carreras de baja intensidad que le permitirá mantener la forma física y la resistencia muscular. Una sesión de juegos diaria que le proporcionen esparcimiento y equilibrio emocional y por último mantenerlo en el peso adecuado. Todos estos son consejos que necesitan el aval del veterinario amigo por lo que la consulta con el profesional es ineludible.Repelente caseroLa siguiente es una receta para todos aquellos cazadores, pescadores o amantes de la vida al aire libre a los que les gusta armar su propio equipo, fabricar sus herramientas o preparar sus propias recetas. Además los repelentes comerciales tienen en su composición algunos químicos que la piel de algunas personas los rechazan provocando alergias. Esta receta es bastante simple y tiene componentes bastante comunes y fáciles de conseguir.Ingredientes:1/2 litro de alcohol1 paquete de clavos de olor (100 gr)1 vaso de aceite de bebé o similar (100 ml)Preparación:Deje los clavos de olor macerando en el alcohol 4 días, agitando mañana y tarde. A continuación, poner el aceite corporal (puede ser de almendras, manzanilla, hinojo, lavanda vera, aloe, etc.) y ya está pronto para su uso.Modo de empleo: Pásese unas gotas en los brazos y piernas y los mosquitos huyen de la habitación. También se puede colocar la mezcla en un pulverizador o atomizador haciendo más efectiva su aplicación. El clavo de olor es muy eficaz además para espantar las hormigas de la cocina y ahuyenta las pulgas de las mascotas.Armado al vino blanco(4 porciones) 1 Kg de filete de Armado; 1 vaso de jugo de limón; 1 lata de tomates; 1 cebolla; 2 manzanas verdes; 50 grs de manteca; 1 lata de arvejas; 1 morrón; 1 vaso de vino blanco seco; 1 cucharada de perejil picado; ½ taza de alcaparras; sal y pimientarociar los filetes con el jugo del limón y dejarlos macerar por espacio de ½ hora. Condimentarlos luego con sal y pimienta, enrollarlos con un cubito de manteca en el centro y sujetarlos con un escarbadientes. Enmantecar una fuente para horno y disponer los rollitos de pescado en el centro. Rodearlos con el tomate picado y las manzanas cortadas en cubos, las arvejas, el morrón en tiras y la cebolla en rodajas, rociar con el vino blanco, agregar sal y pimienta y luego cocinar en horno moderado por espacio de ½ hora o 40 minutos. Si se nota que se seca demasiado agregar caldo de verduras. Cuando se observa que el pescado está bien dorado retirar del horno espolvorearlo con el perejil y las alcaparras y servir. Por supuesto que esta receta se puede hacer también con filet de otro pescado, por ejemplo con dientudo que son muy ricos también.